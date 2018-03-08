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    Лига Европы. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Локомотив»

    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» на своем поле победил «Локомотив» – 3:0. Голами отметились Сауль Ньигес, Диего Коста и Коке.

    Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

    Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ньигес, 22; 2:0 – Коста, 47; 3:0 – Коке, 90.

    «Атлетико»: Вернер, Луис, Парти, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Сауль, Корреа (Торрес, 75), Коста (Гамейро, 75), Эрнандес, Хуанфран, Хименес.

    «Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев (Лысов, 53), Эдер, И. Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 71).

    Предупреждения: Корреа, 66; Ньигес, 84 – Ал. Миранчук, 34; Эдер, 88.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 22:51
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:42

      ну вот как и предрекали что у Локо самый сложный и сильный соперник так вот и вышло, стоит признать что шансов нет и ответный матч лишь формальность.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:01

      Жаль Локомотив,но Атлетико сегодня был сильнее.

      2
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 9 марта 2018, 02:05

      Жаль

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 марта 2018, 00:00

      Локомотив один, а путей много. Оказалось, слишком много. Нельзя одной колёсной парой раскорячиться на два пути. Сдулись кочегары на Спартаке. Это футбол. Удачи всем и хорошего настроя! ЛОКО!!!

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 марта 2018, 23:41

      чуть сильнее соперник - и наши топы сливаются...Локо за весь матч так ни разу внятно и не ударил по воротам- и это без пяти минут чемпион РФ...грустно...

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2018, 23:20

      Пытались , но блекло как то играли плюс косяки плюс напов нет !

      4
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 8 марта 2018, 23:14

      жаль, конечно, тем более счет-то не по игре. По сути, Атлетико сами ничего не создали, голы либо после жестких ошибок и контратак, либо бешеный дальний удар. Сказалось, конечно, отсутствие всех основных нападающих Локо

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 марта 2018, 23:10

      Такое впечатление, что Гилерме чего-то курнул...

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 8 марта 2018, 23:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шпалыч, собирай котомку и пи..дуй в Казань в ученики к Бекиевичу ! Сначала чётки ему носить будешь, а потом может и в футбол подсмотришь как надо тренировать

      -4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Африканскaя чумa cвинeй 8 марта 2018, 23:08

      Что за херню ты написал сейчас? Ты хоть сам понял?

      8
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > srg38 8 марта 2018, 23:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я не виноват, что ты такой тупой

      -7
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Африканскaя чумa cвинeй 8 марта 2018, 23:12

      Тут виноват только твой батя, что забыл презерватив взять перед тем как бежать к твоей мамке

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > srg38 8 марта 2018, 23:26

      А в том, что его батя криворукий, дед виноват:)

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > gosproektikabinet 9 марта 2018, 08:01

      Тебе вместе со своим физручищем есть что вспомнить на международном уровне ? Имея столько бабла, надо как минимум, играть каждый год в ЛЧ, а не ковыряться где-то по помойкам, ежегодно сливая всяким недокомандам уровня Спарты и Црвены Звезды

      -2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > srg38 9 марта 2018, 08:08

      Ты его (презерватив) сначала из своей слюнявой и вонючей пасти попробуй вытащить

      -2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Mishanj 9 марта 2018, 11:11

      Чему поучиться, недоразумение ? Сливать на сухую с хоккейным счётом ? Может Бердыеву ещё и у Кареры поучиться на 0-7 раскручиваться, чтобы весь футбольный мир потешался ? Он с бюджетом и составом стоившим в десятки раз меньше, чем ваши москвабадские шараги, драл и Барселону и Баварию, чего вам не видать никогда от слова совсем, даже в случае, если вы душу дьяволу продадите

      -1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 марта 2018, 23:07

      мужики если честно, что вы ждали от наших лидеров?? уровень нашей лиги виден по результатам игр в европе!есть отдельные игры, в основном домашние где мы выигрываем, а так счет по игре! жаль конечно, хотелось верить но увы локо в пролете-осталось не ударить в грязь лицом в ответном матче

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