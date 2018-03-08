Лига Европы. Гол Косты помог «Атлетико» разгромить «Локомотив»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» на своем поле победил «Локомотив» – 3:0. Голами отметились Сауль Ньигес, Диего Коста и Коке.

Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ньигес, 22; 2:0 – Коста, 47; 3:0 – Коке, 90.

«Атлетико»: Вернер, Луис, Парти, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Сауль, Корреа (Торрес, 75), Коста (Гамейро, 75), Эрнандес, Хуанфран, Хименес.

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Чорлука, Игнатьев (Лысов, 53), Эдер, И. Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 71).

Предупреждения: Корреа, 66; Ньигес, 84 – Ал. Миранчук, 34; Эдер, 88.

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