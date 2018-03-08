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    Зинченко стал худшим по потерям мяча в игре с «Базелем»

    Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Базель». Игра завершилась со счетом 1:2 (в первой встрече англичане были сильнее – 4:0).

    Полузащитник «горожан» Александр Зинченко стал худшим по потерям мяча, сообщает InStat. На его счету в этой встрече 12 таких действий (из них три – на своей половине поля).

    Перед этим матчем Зинченко в текущем сезоне не совершал больше пяти потерь за 90 минут (в середине поля – не больше одной).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 8 марта 2018, 14:21

      В прошлой игре был лучшим, а уже худший..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 марта 2018, 13:21

      Зазнался, видимо. От лучшей точности передач против Челси до наибольшего количества потерь в матче с Базелем за неделю.

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