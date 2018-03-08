Зинченко стал худшим по потерям мяча в игре с «Базелем»

Накануне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Базель». Игра завершилась со счетом 1:2 (в первой встрече англичане были сильнее – 4:0).

Полузащитник «горожан» Александр Зинченко стал худшим по потерям мяча, сообщает InStat. На его счету в этой встрече 12 таких действий (из них три – на своей половине поля).

Перед этим матчем Зинченко в текущем сезоне не совершал больше пяти потерь за 90 минут (в середине поля – не больше одной).