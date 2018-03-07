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    Бруну Кошта: «Порту» сыграл хорошо, результат матча с «Ливерпулем» справедлив»

    Полузащитник «Порту» Бруну Кошта рад, что дебютировал в Лиге чемпионов в выездной встрече с «Ливерпулем». Он назвал результат этого матча вполне справедливым.

    «Мечта стала явью, я дебютировал за «Порту». Мы сыграли хорошо, и результат сегодняшнего матча справедлив.

    Мы неплохо начали второй тайм и создали несколько опасных моментов. Теперь все наши мысли о следующем матче», – сказал после матча футболист.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» завершилась со счетом 0:0. В первом матче сильнее были англичане – 5:0.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2018 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 7 марта 2018, 10:19

      Хорошо сыграли, за малым не пропустили, до свидания

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