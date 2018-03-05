Назаров: «Постой, паровоз, рано вешать медали. Вилков каждый матч вам поможет едва ли»

Народный артист России и давний болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение на мотив известной песни «Постой, паровоз» по итогам матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).

В своем произведении он отметил, что железнодорожников еще рано называть чемпионами, а также поиронизировал на предмет защитной тактики красно-зеленых.

«Постой, паровоз, рано вешать медали.

Интриге еще рано умирать.

Вилков каждый матч вам поможет едва ли,

И снег перестанет выпадать.

Я видел сегодня: вы очень устали.

Устали, похоже, побеждать.

Сейчас наслаждайтесь, пока еще не поздно,

Защитной моделью игровой.

Я вас поздравляю с победой грандиозной,

Роскошной победой нулевой».

После 21-го тура «Локомотив» с 46-ю очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на семь баллов. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА отстают от красно-зеленых на восемь очков.