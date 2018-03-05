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    Назаров: «Постой, паровоз, рано вешать медали. Вилков каждый матч вам поможет едва ли»

    Народный артист России и давний болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение на мотив известной песни «Постой, паровоз» по итогам матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).

    В своем произведении он отметил, что железнодорожников еще рано называть чемпионами, а также поиронизировал на предмет защитной тактики красно-зеленых.

    «Постой, паровоз, рано вешать медали.

    Интриге еще рано умирать.

    Вилков каждый матч вам поможет едва ли,

    И снег перестанет выпадать.

    Я видел сегодня: вы очень устали.

    Устали, похоже, побеждать.

    Сейчас наслаждайтесь, пока еще не поздно,

    Защитной моделью игровой.

    Я вас поздравляю с победой грандиозной,

    Роскошной победой нулевой».

    После 21-го тура «Локомотив» с 46-ю очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на семь баллов. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА отстают от красно-зеленых на восемь очков.

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    Источник: Instagram

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    05.03.2018 13:23
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 марта 2018, 10:29

      Не сострил,но "сослил"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 5 марта 2018, 22:56

      У Шефа походу опять ставка не сыграла :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ 5 марта 2018, 21:53

      Кстати, если бы не снег еще не известно кому это на руку было бы)) И где этот недопоэт разглядел защитную модель игры у Локо?) Пусть взглянет на статистику матча и всех игр Локо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 марта 2018, 21:04

      опять этот недопоэт вылез. аж светится от счастья, что ничейку зацепили. Почему из известных людей только болельщики Спартака оскорбляют другие клубы? Ни за кем больше такого не замечал.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 марта 2018, 19:17

      - Спартак-Народная Команда, хотя ,блин, совершенно непредсказуемая!, но с Локо ОН сыграл ДОСТОЙНО!, чуть-чуть не повезло!, интрига сохраняется!, Назаров - красавец, Геркус - гундос(((, всем нам - здоровья!!!

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 5 марта 2018, 19:02

      Фернандешу надо было красную дать, посмотрели как локомотив обосрался бы

      -2
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      Рейтинг: +600

      dimar > LAY394 5 марта 2018, 20:05

      за что ему красную?

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 марта 2018, 18:51

      Его одухотворённое лицо ассоциируется с поваром который режет свинину и ей же закусывает.. Спартак! Не позорьтесь.. У вас должны быть другие идеалы. От Спартака-гладиатора,которого мы любим со школьной скамьи,до братьев Старостиных, которые сидели во времена Сталинских репрессий..

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 марта 2018, 18:48

      Если Локо станет чемпионом, я рыдать не стану из уважения к Палычу. Слепил команду без особых денег и понтов, не то, что в городе на Неве.

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 марта 2018, 18:42

      Годится.

      3
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 5 марта 2018, 18:34

      Ответ болтуну Геркусу, сказавшему, что команды в разных весовых категориях.

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