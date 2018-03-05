Назаров: «Постой, паровоз, рано вешать медали. Вилков каждый матч вам поможет едва ли»

Народный артист России и давний болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение на мотив известной песни «Постой, паровоз» по итогам матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).
В своем произведении он отметил, что железнодорожников еще рано называть чемпионами, а также поиронизировал на предмет защитной тактики красно-зеленых.
«Постой, паровоз, рано вешать медали.
Интриге еще рано умирать.
Вилков каждый матч вам поможет едва ли,
И снег перестанет выпадать.
Я видел сегодня: вы очень устали.
Устали, похоже, побеждать.
Сейчас наслаждайтесь, пока еще не поздно,
Защитной моделью игровой.
Я вас поздравляю с победой грандиозной,
Роскошной победой нулевой».
После 21-го тура «Локомотив» с 46-ю очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на семь баллов. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА отстают от красно-зеленых на восемь очков.