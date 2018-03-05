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  • Назаров: «Постой, паровоз, рано вешать медали. Вилков каждый матч вам поможет едва ли»

Назаров: «Постой, паровоз, рано вешать медали. Вилков каждый матч вам поможет едва ли»

5 марта 2018, 13:23
67

Народный артист России и давний болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение на мотив известной песни «Постой, паровоз» по итогам матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0).

В своем произведении он отметил, что железнодорожников еще рано называть чемпионами, а также поиронизировал на предмет защитной тактики красно-зеленых.

«Постой, паровоз, рано вешать медали.

Интриге еще рано умирать.

Вилков каждый матч вам поможет едва ли,

И снег перестанет выпадать.

Я видел сегодня: вы очень устали.

Устали, похоже, побеждать.

Сейчас наслаждайтесь, пока еще не поздно,

Защитной моделью игровой.

Я вас поздравляю с победой грандиозной,

Роскошной победой нулевой».

После 21-го тура «Локомотив» с 46-ю очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на семь баллов. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА отстают от красно-зеленых на восемь очков.

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Публикация от text (@dmitry_nazarov_official)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (67)
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Diman67
1520245484
усатый клоун
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Shogun
1520245983
Это тот кухонный алкаш и вопрос еще кому именно Вилка помогал, как не стык так свисток в пользу Спартаку, а локти Самедова и вовсе не видел и матч он отсудил нормально
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Чикомас
1520246004
Артист-хороший, поэт...более чем средний. Болельщик- не объективный...
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talgatnurzhanov2006
1520246005
Ахахаха красава. Спартак чемпион!!!
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lekseij2007
1520246185
Ещё один нытик из спартака. Объективно надо принимать вещи!
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zra78
1520246424
Народный артист? Дерьма кусок!
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insider_retro
1520246500
Не больше, чем бравада, с надеждою на чудо, Победу нужно в матче добывать. А мяч, судья и снег - пустые пересуды, Что тут ещё без песни полагать?...
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Arhadiavol
1520248577
Он видимо забыл, что матч кубка России отменили потому что спартачи плакали и жаловались на погоду...если бы сыграли, то этой песни не было бы точно...но у нас все для Спартака делают, в том сезоне делали и довели их до чемпионства, расслабились вначале, а щас снова продолжают делать.
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De_Frenki
1520250146
слабый актер а поэт вообще не в пи....у)
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6upckuu
1520250642
Свинья головного мозга..
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