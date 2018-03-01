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    Маротта: «Мы бы очень хотели видеть Джана в «Ювентусе»

    Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном перхеоде хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана в туринский клуб.

    «Джан – один из тех игроков, которых мы очень хотели бы видеть в команде. Из-за его игровых качеств и потому, что он будет свободным агентом в июне.

    Это нормально, что в такой ситуации на него появилось несколько претендентов. Мы знаем, что за него сражаются и другие клубы – одни из лучших в мире. Но я всегда говорю, что будущее игрока зависит от него самого.

    Если он решит перейти в «Ювентус», мы будем счастливы. Но если он решит присоединиться к другой команде, мы будем искать другие варианты», – сказал Маротта.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже провел переговоры с Джаном и договорился о переходе летом.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2018 21:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:25

      Наврятли он пойдёт в Ювентус.Хочется,чтобы остался в Ливерпуле,там не плохая компания собралась

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