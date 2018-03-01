Маротта: «Мы бы очень хотели видеть Джана в «Ювентусе»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном перхеоде хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана в туринский клуб.

«Джан – один из тех игроков, которых мы очень хотели бы видеть в команде. Из-за его игровых качеств и потому, что он будет свободным агентом в июне.

Это нормально, что в такой ситуации на него появилось несколько претендентов. Мы знаем, что за него сражаются и другие клубы – одни из лучших в мире. Но я всегда говорю, что будущее игрока зависит от него самого.

Если он решит перейти в «Ювентус», мы будем счастливы. Но если он решит присоединиться к другой команде, мы будем искать другие варианты», – сказал Маротта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уже провел переговоры с Джаном и договорился о переходе летом.