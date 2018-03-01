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    Министр Лавров пожелал «Арсеналу» попасть в еврокубки

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках презентации инвестиционного потенциала Тульской области пожелал успехов местному клубу, играющему в РФПЛ.

    «Учитывая, что послезавтра возобновляется чемпионат России по футболу, – мы знаем, какое место занимает тульский «Арсенал», он реально борется, – я желаю всяческих успехов в борьбе за выход в еврокубки.

    То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижении наших достижений», – сказал политик.

    «Арсенал» отстает от зоны Лиги Европы на десять очков.

    Источник: Р-Спорт

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    01.03.2018 20:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 2 марта 2018, 12:31

      Он сменил спартаковский чехол от телефона на тульский?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Romantic2010 2 марта 2018, 14:28

      Он уже давно сменил траву на кокс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 2 марта 2018, 10:30

      Удачи Арсеналу в РФПЛ.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 марта 2018, 23:57

      Лавров видно опять кокса нанюхался чтоб такое фантазировать.

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 марта 2018, 22:53

      Спасибо за поддержку

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2018, 21:52

      Нью Васюки :)))

      -1
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