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Министр Лавров пожелал «Арсеналу» попасть в еврокубки

1 марта 2018, 20:29
6

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках презентации инвестиционного потенциала Тульской области пожелал успехов местному клубу, играющему в РФПЛ.

«Учитывая, что послезавтра возобновляется чемпионат России по футболу, – мы знаем, какое место занимает тульский «Арсенал», он реально борется, – я желаю всяческих успехов в борьбе за выход в еврокубки.

То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижении наших достижений», – сказал политик.

«Арсенал» отстает от зоны Лиги Европы на десять очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (6)
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la verdad
1519930354
Нью Васюки :)))
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пряник929
1519934007
Спасибо за поддержку
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Сержтир
1519937863
Лавров видно опять кокса нанюхался чтоб такое фантазировать.
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OOOVVV.
1519975821
Удачи Арсеналу в РФПЛ.
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Romantic2010
1519983066
Он сменил спартаковский чехол от телефона на тульский?
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