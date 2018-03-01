Министр Лавров пожелал «Арсеналу» попасть в еврокубки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках презентации инвестиционного потенциала Тульской области пожелал успехов местному клубу, играющему в РФПЛ.

«Учитывая, что послезавтра возобновляется чемпионат России по футболу, – мы знаем, какое место занимает тульский «Арсенал», он реально борется, – я желаю всяческих успехов в борьбе за выход в еврокубки.

То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижении наших достижений», – сказал политик.

«Арсенал» отстает от зоны Лиги Европы на десять очков.