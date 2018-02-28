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  • Яремчук: «Динамо» Киев убило во мне футболиста. Самооценка была на нуле, радость от игры исчезла»

Яремчук: «Динамо» Киев убило во мне футболиста. Самооценка была на нуле, радость от игры исчезла»

28 февраля 2018, 15:29
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Нападающий «Гента» Роман Яремчук рассказал о периоде в киевском «Динамо» (2012-2017).

«Динамо» – большой клуб на Украине, а «Гент» – ближе к середнякам в чемпионате Бельгии. Я был приятно удивлен профессионализмом в «Генте». Да, «Динамо» считается топ-клубом на Украине, но оно многому бы могло научиться у «буйволов».

Когда я только появился в «Генте», моя самооценка была на нуле. «Динамо» убило во мне футболиста, радость от игры исчезла. Я чувствовал недовольство и косые взгляды со стороны одноклубников и тренеров, будто делал только что-то плохое. В «Генте» меня ценят, уважают и поддерживают. Я был в «Динамо» с 10 лет. С самого начала я пытался заявить о себе действиями, а не словами. Уверен, что заслуживал больше шансов в первой команде», — приводит слова 22-летнего украинца SportMagazine.

В текущем сезоне воспитанник «Динамо» забил восемь мячей в 21 матче за бельгийский клуб.

Источник: Бомбардир.ру
Бельгия. Про-Лига Украина. Премьер-лига Гент Динамо К
Комментарии (1)
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kanosa
1519827313
Динамо Киев - помойка, которую Суркисы превратили из когда то легендарного клуба
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