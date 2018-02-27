Зидан: «Иногда Роналду должен отдыхать»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что нападающему его команды Криштиану Роналду нужен отдых, учитывая тот факт, что ему предстоит участвовать в чемпионате мира-2018 в России.

«Мы бы хотели подвести Роналду на пик формы к этому отрезку сезона. Он и сам хорошо знает о своих возможностях, мы часто с ним говорим на эту тему. Для нас важно, чтобы он был в хорошей форме.

Но Роналду иногда нужен отдых. Но из-за чемпионата мира многие футболисты подсознательно думают об этом», – приводит слова Зидана AS.

В текущем сезоне Роналду сыграл 29 матчей во всех турнирах в составе «Реала», забив в них 26 голов и отдав пять результативных передач.