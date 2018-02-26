УЕФА не будет использовать видеоповторы в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) пока не будет внедрена в матчах Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что в этом вопросе спешка ни к чему.

«Знаю, что будет заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Не думаю, что они пропишут правило использования VAR в Лиге чемпионов. Со следующего сезона мы совершенно точно не будем использовать VAR в Лиге чемпионов.

Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как эта система работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность тому предоставится на чемпионате мира в России. VAR может стать хорошим проектом, но не надо спешить», – сказал Чеферин.

Напомним, система видеопомощи арбитрам применялась на клубном чемпионате мира-2016 и Кубке конфедераций в минувшем году. Также в данный момент VAR используется в некоторых европейских чемпионатах не из числа ведущих

Использование видеоповторов на чемпионате мира-2018 должно быть окончательно утверждено 3 марта.