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    УЕФА не будет использовать видеоповторы в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19

    Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) пока не будет внедрена в матчах Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что в этом вопросе спешка ни к чему.

    «Знаю, что будет заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Не думаю, что они пропишут правило использования VAR в Лиге чемпионов. Со следующего сезона мы совершенно точно не будем использовать VAR в Лиге чемпионов.

    Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как эта система работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность тому предоставится на чемпионате мира в России. VAR может стать хорошим проектом, но не надо спешить», – сказал Чеферин.

    Напомним, система видеопомощи арбитрам применялась на клубном чемпионате мира-2016 и Кубке конфедераций в минувшем году. Также в данный момент VAR используется в некоторых европейских чемпионатах не из числа ведущих

    Использование видеоповторов на чемпионате мира-2018 должно быть окончательно утверждено 3 марта.

    Источник: ТАСС

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    26.02.2018 17:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 26 февраля 2018, 19:06

      ну и дураки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 18:37

      Темнит что-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 26 февраля 2018, 18:12

      Зря! Это уже попахивает коррупцией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 26 февраля 2018, 17:37

      правильно надо обкатать

      0
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