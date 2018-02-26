Лукаку сказал, что на него не влияет критика

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Челси» (2:1).

«Мы проделали непростую работу, чтобы победить. Мы хорошо подготовились и показали все, на что способны. Я хочу работать на команду, и, если я улучшу свою игру, буду доволен.

Влияет ли на меня критика? Нет. Я всегда много работаю, и взять три очка – замечательно для нас», – сказал Лукаку.

«МЮ» набрал 59 очков и вернулся на вторую строчку в таблице. «Челси» с 53 очками идет пятым.