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    Погба, Санчес и Лукаку сыграют у «МЮ» с первых минут; Азар, Мората и Виллиан появятся в атаке у «Челси»

    Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед»«Челси».

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Матич, МакТоминай, Погба, Марсьяль, Санчес, Лукаку.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората.

    Матч начнется в 17:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    25.02.2018 16:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 20:19

      Что примечательно - Погба с новой прической.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 25 февраля 2018, 17:11

      Я сегодня заЧелси , хотя в Манчестере сегодя солнечно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 25 февраля 2018, 16:58

      Опять это бревно Дринк в составе

      8
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