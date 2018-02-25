Погба, Санчес и Лукаку сыграют у «МЮ» с первых минут; Азар, Мората и Виллиан появятся в атаке у «Челси»

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Матич, МакТоминай, Погба, Марсьяль, Санчес, Лукаку.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Азар, Мората.

Матч начнется в 17:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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