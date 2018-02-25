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    Семин: «Атлетико»? У «Локомотива» есть опыт побед над именитыми соперниками»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил за поддержку болельщиков команды.

    «Начинаем подготовку к возобновлению чемпионата. Хочу поблагодарить наших болельщиков за такую невероятную поддержку на последнем матче. Против «Ниццы» за нас играл 12-й игрок, и на стадионе было жарко! У нас есть единство команды и болельщиков благодаря тому уровню футбола, который игроки показывают.

    Впереди матч с одним из мировых грандов — «Атлетико», но у нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы. Начинаются решающие матчи, и с вашей поддержкой нет ничего невозможного», — написал Семин на своей странице в инстаграме.

    Напомним, что первый матч между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет 8 марта в Мадриде, ответный – 15 марта в Москве.

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    Источник: Instagram

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    25.02.2018 10:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 февраля 2018, 19:20

      локо сделайте подарок ко дню рождения(17 марта) выйдете в 1/4

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 26 февраля 2018, 07:27

      Удачи Локо в 2007 сыграли с этой командой вполне не плохо 3-3, надеюсь в этот раз победят и очки в копилку для страны принесут в таблицу коэффициентов УЕФА

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 26 февраля 2018, 06:36

      У локо конечно есть опыт побед над именитыми , Но сколько опыта побед над топ-клубами у Атлетико ? В разы больше и вполне хватит , что бы поделиться им и с Локо и со всеми российскими клубами. А всё остальное правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 26 февраля 2018, 00:16

      Мне вот кажется, что Локомотив играет гораздо сильней на выезде. А дома закрывается....Со спартаком зенитом цска ниццей так было. Да и в принципе мне кажется статистика об этом скажет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 18:08

      ну если еще и с Атлетико также мастерски разберетесь то будет вообще невероятно, от души желаю пройти дальше!

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      Рейтинг: +21

      pazak 25 февраля 2018, 14:42

      вперед локо!!

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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 25 февраля 2018, 14:20

      Как говорит заряд: "Юрий Палыч всех е.ал!....."

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 февраля 2018, 14:12

      И те и те играют от обороны. Надеюсь Локо сыграет достойно с одной из лучших команд мира.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 февраля 2018, 14:06

      Локомотиву удачи! Но что-то подсказывает матч, что будет скучным((( Локо будут играть в автобус, боясь именитого соперника, а атлетико всегда играет в автобус....

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 февраля 2018, 13:53

      Сыменитый соперник попал под Локомотив. Жертв среди местного населения нет.

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