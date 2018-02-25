Семин: «Атлетико»? У «Локомотива» есть опыт побед над именитыми соперниками»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил за поддержку болельщиков команды.

«Начинаем подготовку к возобновлению чемпионата. Хочу поблагодарить наших болельщиков за такую невероятную поддержку на последнем матче. Против «Ниццы» за нас играл 12-й игрок, и на стадионе было жарко! У нас есть единство команды и болельщиков благодаря тому уровню футбола, который игроки показывают.

Впереди матч с одним из мировых грандов — «Атлетико», но у нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы. Начинаются решающие матчи, и с вашей поддержкой нет ничего невозможного», — написал Семин на своей странице в инстаграме.

Напомним, что первый матч между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет 8 марта в Мадриде, ответный – 15 марта в Москве.