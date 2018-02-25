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  • Семин: «Атлетико»? У «Локомотива» есть опыт побед над именитыми соперниками»

Семин: «Атлетико»? У «Локомотива» есть опыт побед над именитыми соперниками»

25 февраля 2018, 10:23
22

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил за поддержку болельщиков команды.

«Начинаем подготовку к возобновлению чемпионата. Хочу поблагодарить наших болельщиков за такую невероятную поддержку на последнем матче. Против «Ниццы» за нас играл 12-й игрок, и на стадионе было жарко! У нас есть единство команды и болельщиков благодаря тому уровню футбола, который игроки показывают.

Впереди матч с одним из мировых грандов — «Атлетико», но у нас есть опыт побед над именитыми соперниками из Европы. Начинаются решающие матчи, и с вашей поддержкой нет ничего невозможного», — написал Семин на своей странице в инстаграме.

Напомним, что первый матч между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет 8 марта в Мадриде, ответный – 15 марта в Москве.

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Публикация от text (@seminup)

Источник: Instagram
Лига Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Атлетико Семин Юрий
Комментарии (22)
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nemolod
1519544732
Как никогда, желаю Палычу и его игрокам основательно подготовиться и пройти этот точно неслабый испанский клуб !
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DOCTOR PENALTY
1519544836
Побед Локо на всех фронтах!
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Муруал
1519546181
На победу в одном из двух матчей настроиться точно можно.Понятно,что на домашний.Удачи Локомотиву и победы!
Ответить
DIDI 23
1519548076
Только вперёд!
Ответить
zigbert
1519548246
Локомотив сейчас на ходу,все возможно.
Ответить
BRO_football
1519548422
Верим в Палыча! Почему бы и нет. Атлетико большим количеством голов никогда не отличался, так что у Локомотива может быть что-нибудь да получится.
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OfaZavr
1519571283
ну если еще и с Атлетико также мастерски разберетесь то будет вообще невероятно, от души желаю пройти дальше!
Ответить
нейтральныйкакникто
1519616176
У локо конечно есть опыт побед над именитыми , Но сколько опыта побед над топ-клубами у Атлетико ? В разы больше и вполне хватит , что бы поделиться им и с Локо и со всеми российскими клубами. А всё остальное правильно сказал
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EcioAuditore
1519619228
Удачи Локо в 2007 сыграли с этой командой вполне не плохо 3-3, надеюсь в этот раз победят и очки в копилку для страны принесут в таблицу коэффициентов УЕФА
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anri1703
1519662059
локо сделайте подарок ко дню рождения(17 марта) выйдете в 1/4
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