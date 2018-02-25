Имя нового главного тренера сборной Италии станет известно в апреле

Сборная Италии определится с новым главным тренером лишь в конце апреля. Об этом сообщил вице-комиссар Федерации футбола страны Алессандро Костакурта.

«На данный момент еще рано называть потенциальных тренеров, новости могут появиться только к концу апреля. У нас широкий круг кандидатов, так как в Италии лучшие тренеры в мире.

Выбор большой, пусть даже некоторые варианты подходят больше, чем другие», – сказал Костакурта.

Ранее появилась информация, что Италию может возглавить главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.