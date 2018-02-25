Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Имя нового главного тренера сборной Италии станет известно в апреле

    Сборная Италии определится с новым главным тренером лишь в конце апреля. Об этом сообщил вице-комиссар Федерации футбола страны Алессандро Костакурта.

    «На данный момент еще рано называть потенциальных тренеров, новости могут появиться только к концу апреля. У нас широкий круг кандидатов, так как в Италии лучшие тренеры в мире.

    Выбор большой, пусть даже некоторые варианты подходят больше, чем другие», – сказал Костакурта.

    Ранее появилась информация, что Италию может возглавить главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2018 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11