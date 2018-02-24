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    Киевские депутаты отказались выделять деньги на проведение финала ЛЧ

    Киевский городской совет принял решение об отказе выделения 25 миллионов гривен, что составляет около 750 тысяч евро, на проведение в столице Украины финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает телеканал «112 Украина».

    Данный проект рассматривался в качестве части программы «Молодежь и спорт столицы», которая была принята в 2016 году. В ней не было предусмотрен пункт с проведением финала турнира в Киеве. За принятие такого решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом 61. 29 депутатов воздержались.

    Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города – украшение Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала Лиги чемпионов с изображениями футболистов команд.

    Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2018 году состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 06:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +458

      Йост 6 марта 2018, 06:15

      Что им жалко что ли, они больше воруют сами, тем более не из своего кармана будут платить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 24 февраля 2018, 13:17

      теперь я понял почему наши слились с лиги чемпионов - никто не захотел ехать в страну агрессор по аналогии сборной украины

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Димон Лебяга 24 февраля 2018, 14:05

      можно было и в полуфинале слиться..))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 февраля 2018, 08:46

      нашли кому доверить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 февраля 2018, 08:15

      Придётся Пете Порошенко платить из собственного кармана.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ДАША Д 24 февраля 2018, 08:46

      А лучше перенести в другую страну и не будет никаких проблем.

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