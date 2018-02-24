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  • Киевские депутаты отказались выделять деньги на проведение финала ЛЧ

Киевские депутаты отказались выделять деньги на проведение финала ЛЧ

24 февраля 2018, 06:44
9

Киевский городской совет принял решение об отказе выделения 25 миллионов гривен, что составляет около 750 тысяч евро, на проведение в столице Украины финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает телеканал «112 Украина».

Данный проект рассматривался в качестве части программы «Молодежь и спорт столицы», которая была принята в 2016 году. В ней не было предусмотрен пункт с проведением финала турнира в Киеве. За принятие такого решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом 61. 29 депутатов воздержались.

Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города – украшение Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала Лиги чемпионов с изображениями футболистов команд.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2018 году состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (9)
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ДАША Д
1519449330
Придётся Пете Порошенко платить из собственного кармана.
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vodomut
1519451179
нашли кому доверить!
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Димон Лебяга
1519467469
теперь я понял почему наши слились с лиги чемпионов - никто не захотел ехать в страну агрессор по аналогии сборной украины
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Йост
1520306109
Что им жалко что ли, они больше воруют сами, тем более не из своего кармана будут платить...
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