Киевские депутаты отказались выделять деньги на проведение финала ЛЧ

Киевский городской совет принял решение об отказе выделения 25 миллионов гривен, что составляет около 750 тысяч евро, на проведение в столице Украины финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает телеканал «112 Украина».

Данный проект рассматривался в качестве части программы «Молодежь и спорт столицы», которая была принята в 2016 году. В ней не было предусмотрен пункт с проведением финала турнира в Киеве. За принятие такого решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом 61. 29 депутатов воздержались.

Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города – украшение Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала Лиги чемпионов с изображениями футболистов команд.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2018 году состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая.