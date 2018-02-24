Киевские депутаты отказались выделять деньги на проведение финала ЛЧ

Что им жалко что ли, они больше воруют сами, тем более не из своего кармана будут платить...
Киевский городской совет принял решение об отказе выделения 25 миллионов гривен, что составляет около 750 тысяч евро, на проведение в столице Украины финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает телеканал «112 Украина».
Данный проект рассматривался в качестве части программы «Молодежь и спорт столицы», которая была принята в 2016 году. В ней не было предусмотрен пункт с проведением финала турнира в Киеве. За принятие такого решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом 61. 29 депутатов воздержались.
Вместе с тем город не отказался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, а также обеспечить надлежащий внешний вид города – украшение Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала Лиги чемпионов с изображениями футболистов команд.
Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2018 году состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая.