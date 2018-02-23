Гончаренко – о жребии в Лиге Европы: «Все возможные соперники были плюс-минус равны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Московская команда сыграет с «Лионом».

«Учитывая, какие варианты нам могли достаться, все возможные соперники были плюс-минус равны. Разве что «Атлетико» выделялся среди всех. Но я спокойно отношусь к рейтингам, прогнозам и так далее.

Выпал «Лион» — будем готовиться к нему. Чемпионат Франции достаточно вязкий, там много сбалансированных команд, громадные финансовые вливания есть только у «ПСЖ».

Что касается кадровых проблем, то наша первостепенная задача — подготовить к этим играм на 100 процентов Георгия Щенникова и Алексея Березуцкого», — сказал Гончаренко.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЕ. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».