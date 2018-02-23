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    Гончаренко – о жребии в Лиге Европы: «Все возможные соперники были плюс-минус равны»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Московская команда сыграет с «Лионом».

    «Учитывая, какие варианты нам могли достаться, все возможные соперники были плюс-минус равны. Разве что «Атлетико» выделялся среди всех. Но я спокойно отношусь к рейтингам, прогнозам и так далее.

    Выпал «Лион» — будем готовиться к нему. Чемпионат Франции достаточно вязкий, там много сбалансированных команд, громадные финансовые вливания есть только у «ПСЖ».

    Что касается кадровых проблем, то наша первостепенная задача — подготовить к этим играм на 100 процентов Георгия Щенникова и Алексея Березуцкого», — сказал Гончаренко.

    Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЕ. «Локомотив» сыграет с «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.02.2018 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 февраля 2018, 19:38

      Пропустят много. Зато уже есть отмазка - Щенников и Березуцкий

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 16:39

      Конечно хотелось команды вроде чехов или австрийцев, но ничего, Лион сейчас не ТОП, можно поиграть, хотя пройти дальше будет очень и очень трудно!!!

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