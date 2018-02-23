Гилерме удивила заполняемость фанатского сектора «Локомотива» на матче с «Ниццей»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме знал перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей», что клуб находится на грани исторического события. Футболист отметил, что это добавило дополнительный стимул в настрой команды.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» завершился со счетом 1:0 (результат первой встречи – 3:2).

— Вы в курсе, что «Локомотив» добился исторической победы, впервые в своей истории выйдя в 1/8 финала Лиги Европы?

— Да, знаю, что нам впервые удалось это сделать. Конечно, очень рад, и у нас был только такой настрой на игру, чтобы пройти в следующий раунд. Старались не расслабляться ни в одном из игровых моментов, хотя и имели в запасе три забитых на выезде мяча. Помнили, что соперник тоже забил нам два. И все понимали, насколько важен ответный матч, победа в нем для всего клуба и его болельщиков.

— Были удивлены, увидев заполненную под завязку Южную трибуну домашней арены «Локо»?

— Да, это стало приятным сюрпризом. Я уже столько лет играю за «Локомотив», но такая посещаемость на фанатском секторе наблюдается далеко не на каждом матче. Но мы знаем, что болельщики всегда нас поддерживают, а тем более — сейчас, когда команда играет хорошо и добивается неплохих результатов. Надеюсь, что в чемпионате России, который совсем скоро возобновится, мы тоже увидим заполненные трибуны нашего стадиона.

— Президент клуба Илья Геркус в общении с журналистами высказал мнение, что в следующем раунде Лиги Европы было бы лучше встретиться с иностранным клубом, а не с другим российским. А вы как считаете?

— Для меня по большому счету не имеет значения, против какой команды играть на следующей стадии турнира. Теперь любой соперник будет очень сложным.