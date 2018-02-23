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    Гилерме удивила заполняемость фанатского сектора «Локомотива» на матче с «Ниццей»

    Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме знал перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей», что клуб находится на грани исторического события. Футболист отметил, что это добавило дополнительный стимул в настрой команды.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» завершился со счетом 1:0 (результат первой встречи – 3:2).

    — Вы в курсе, что «Локомотив» добился исторической победы, впервые в своей истории выйдя в 1/8 финала Лиги Европы?

    — Да, знаю, что нам впервые удалось это сделать. Конечно, очень рад, и у нас был только такой настрой на игру, чтобы пройти в следующий раунд. Старались не расслабляться ни в одном из игровых моментов, хотя и имели в запасе три забитых на выезде мяча. Помнили, что соперник тоже забил нам два. И все понимали, насколько важен ответный матч, победа в нем для всего клуба и его болельщиков.

    — Были удивлены, увидев заполненную под завязку Южную трибуну домашней арены «Локо»?

    — Да, это стало приятным сюрпризом. Я уже столько лет играю за «Локомотив», но такая посещаемость на фанатском секторе наблюдается далеко не на каждом матче. Но мы знаем, что болельщики всегда нас поддерживают, а тем более — сейчас, когда команда играет хорошо и добивается неплохих результатов. Надеюсь, что в чемпионате России, который совсем скоро возобновится, мы тоже увидим заполненные трибуны нашего стадиона.

    — Президент клуба Илья Геркус в общении с журналистами высказал мнение, что в следующем раунде Лиги Европы было бы лучше встретиться с иностранным клубом, а не с другим российским. А вы как считаете?

    — Для меня по большому счету не имеет значения, против какой команды играть на следующей стадии турнира. Теперь любой соперник будет очень сложным.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.02.2018 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 февраля 2018, 12:46

      Надеюсь, это только начало большого пути)

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