Иванович: «Мой день рождения? Важнее всего – командная работа»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, который отметился в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» забитым голом и результативной передачей, отметил важность этой победы. Напомним, что в день игры серб отпраздновал свое 34-летие.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

– Матч был очень важным для команды. Рад, что мы дальше прошли в плей-офф. Думаю, что все должны быть довольны. Мы играли дома, перед своими болельщиками. Очень важно и то, что мы контролировали игру.

– Что скажете о болельщиках?

– Сегодня мы чувствовали их поддержку. Я могу их только поблагодарить. Сегодня в этом отношении все было великолепно. Именно так нужно болеть за свою команду!

– Когда-нибудь приходилось проводить столь яркие игры в свой день рождения?

– Я думаю, что здесь важнее всего – командная работа. Мы показали хорошую игру. Сыграли так, как хотели. Забили первый гол, который усилил давление. После него стало легче. Однако надо было держать концентрацию – хотелось играть и забивать как второй, так и третий голы.

– Забитый вами мяч – это наигранная комбинация?

– Да, я сознательно пошел в ту зону.