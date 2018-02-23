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    Иванович: «Мой день рождения? Важнее всего – командная работа»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, который отметился в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» забитым голом и результативной передачей, отметил важность этой победы. Напомним, что в день игры серб отпраздновал свое 34-летие.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

    – Матч был очень важным для команды. Рад, что мы дальше прошли в плей-офф. Думаю, что все должны быть довольны. Мы играли дома, перед своими болельщиками. Очень важно и то, что мы контролировали игру.

    – Что скажете о болельщиках?

    – Сегодня мы чувствовали их поддержку. Я могу их только поблагодарить. Сегодня в этом отношении все было великолепно. Именно так нужно болеть за свою команду!

    – Когда-нибудь приходилось проводить столь яркие игры в свой день рождения?

    – Я думаю, что здесь важнее всего – командная работа. Мы показали хорошую игру. Сыграли так, как хотели. Забили первый гол, который усилил давление. После него стало легче. Однако надо было держать концентрацию – хотелось играть и забивать как второй, так и третий голы.

    – Забитый вами мяч – это наигранная комбинация?

    – Да, я сознательно пошел в ту зону.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.02.2018 06:54
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