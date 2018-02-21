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    Санчес и Лукаку – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Севильи»

    Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед».

    «Севилья»: Рико, Ленгле, Банега, Корреа, Н'Зонзи, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль, Васкес, Меркадо.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, МакТоминай, Мата, Лукаку, Санчес.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    21.02.2018 21:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 22:59

      Чтобы Лукаку сегодня забил, болельщикам просто надо не забыть спеть его любимую песенку про его длинный член

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 февраля 2018, 22:29

      Что можно ожидать от клуба, который проиграл 5:1 Спартаку? Лёгкая победа МЮ!

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 21 февраля 2018, 21:57

      Ну, кто кого?

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 21 февраля 2018, 21:51

      Победа мюмю

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 февраля 2018, 21:43

      Надеюсь, что атакующий потенциал МЮ проявит себя во всей красе!

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