Санчес и Лукаку – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Севильи»

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед».

«Севилья»: Рико, Ленгле, Банега, Корреа, Н'Зонзи, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль, Васкес, Меркадо.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, МакТоминай, Мата, Лукаку, Санчес.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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