Моуринью: «Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь примерно на стадии 1/4 финала. Нужно проделать долгий путь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».

Игра пройдет 21 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии 1/4 финала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Пока нам нужно сосредоточиться на очень непростом противостоянии.

Монтелла (главный тренер «Севильи» – прим. ред.) – итальянец по национальности, а все итальянцы знают, как организовать и отладить игру в обороне. В общем, нам надо показать свой лучший футбол. Об ответном матче будем думать примерно в 22:30, но никак не раньше», – сказал Моуринью.