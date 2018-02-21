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    Моуринью: «Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь примерно на стадии 1/4 финала. Нужно проделать долгий путь»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».

    Игра пройдет 21 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Мечтать о победе в Лиге чемпионов начинаешь примерно на стадии 1/4 финала, но никак не раньше. Когда впереди 1/8 финала, то нужно проделать еще очень долгий путь. Пока нам нужно сосредоточиться на очень непростом противостоянии.

    Монтелла (главный тренер «Севильи» – прим. ред.) – итальянец по национальности, а все итальянцы знают, как организовать и отладить игру в обороне. В общем, нам надо показать свой лучший футбол. Об ответном матче будем думать примерно в 22:30, но никак не раньше», – сказал Моуринью.

    Источник: УЕФА

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    21.02.2018 09:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 13:50

      Фаворит конечно Манчестер,но Севилья тоже не подарок.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 февраля 2018, 10:35

      севилью при всем уважении нужно проходить, а дальше аппетит придет во время еды)

      0
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      Рейтинг: +97

      Костефан 21 февраля 2018, 09:40

      Мечтать то можно и раньше, это ж не вредно ;)

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