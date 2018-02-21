Фабрегас: «Виллиан в игре с «Барселоной» мог оформить хет-трик»

Полузащитник английского «Челси» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Испанец посетовал на низкую реализацию моментов.

«Очень жаль, что упустили победу. Мы здорово играли, создали массу моментов. Виллиан мог сделать хет-трик. Грустно будет ехать домой, поскольку результат не соответствует затраченным усилиям», – сказал хавбек.

Ответная игра состоится 14 марта.

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