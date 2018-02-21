Фабрегас: «Виллиан в игре с «Барселоной» мог оформить хет-трик»

Ключевое слово "мог" , как всегда плохому танцору .... мешают .
Полузащитник английского «Челси» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Испанец посетовал на низкую реализацию моментов.
«Очень жаль, что упустили победу. Мы здорово играли, создали массу моментов. Виллиан мог сделать хет-трик. Грустно будет ехать домой, поскольку результат не соответствует затраченным усилиям», – сказал хавбек.
Ответная игра состоится 14 марта.
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