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    Фабрегас: «Виллиан в игре с «Барселоной» мог оформить хет-трик»

    Полузащитник английского «Челси» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Испанец посетовал на низкую реализацию моментов.

    «Очень жаль, что упустили победу. Мы здорово играли, создали массу моментов. Виллиан мог сделать хет-трик. Грустно будет ехать домой, поскольку результат не соответствует затраченным усилиям», – сказал хавбек.

    Ответная игра состоится 14 марта.

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    Источник: BBC

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    21.02.2018 01:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 21 февраля 2018, 02:55

      Ключевое слово "мог" , как всегда плохому танцору .... мешают .

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