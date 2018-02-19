Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.

«Сейчас очень сложно создать команду. У меня никогда не было ситуации, когда так много сильных игроков не проходили в состав. Они все хорошо прогрессировали. Доминик Соланке не в команде, но он в отличной форме. Рагнар Клаван — невероятный игрок.

Это сложно, и становится все сложнее выбирать. Но, конечно, это хорошо», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка в 27 турах.