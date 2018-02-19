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    Клопп: «Сейчас очень сложно создать команду в «Ливерпуле» — столько сильных игроков не проходят в состав»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.

    «Сейчас очень сложно создать команду. У меня никогда не было ситуации, когда так много сильных игроков не проходили в состав. Они все хорошо прогрессировали. Доминик Соланке не в команде, но он в отличной форме. Рагнар Клаван — невероятный игрок.

    Это сложно, и становится все сложнее выбирать. Но, конечно, это хорошо», — сказал Клопп.

    «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка в 27 турах.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    19.02.2018 23:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 11:02

      вот бы тебе Юрген в Амкар или Урал сразу бы наверно команду хорошую создал))

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 20 февраля 2018, 00:16

      Не можешь выбрать из хороших игроков?
      Пробуй, импровизируй - используй новые схемы!
      Да, Юрген, сочувствую - тебе "тяжело"...
      Российскому футболу твои бы "проблемы"!!!...:-)))

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 20 февраля 2018, 00:08

      Дойди до полуфинала ЛЧ, и займи 2-е место в чемпионате, это вполне реально, и я буду счастлив. Удачи Юрген!

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