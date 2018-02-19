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    Клубы РФПЛ тратят на зарплаты футболистов 72 процента доходов

    Сегодня представлены результаты исследования экономики российского футбола. Были проанализированы вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, посещаемости матчей и работы с болельщиками за сезон-2016/17.

    В 2016 году клубы продемонстрировали положительный финансовый результат (+3,2 миллиарда рублей), что произошло впервые за последние пять лет. Основной фактор – повышение выручки от продажи билетов и абонементов, а также от спонсорских соглашений.

    По совокупности доходов клубов РФПЛ сильно уступает ведущим лигам Европы. При этом 72 процента выручки за 2016 год российскими клубами было потрачено на зарплаты игроков (502 миллиона евро). Это больше, чем в Турции (71%), Франции (69%), Италии (68%), Англии (63%), Испании (57%) и Германии (50%).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2018 13:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +628

      kanav67 20 февраля 2018, 20:09

      Если бюджет Зенита более 300 млн. ( поступления от Газпрома и 30 других спонсоров), то это значит на зарплаты идет более 200 млн. Не хило расходуются деньги из госказны!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 февраля 2018, 02:07

      Давно понятно -- платить надо меньше !!!

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 21:21

      Пока будет большинство клупов тупо сидеть в обороне, народ на футбол не пойдет. Автобусов куча по улицам катается, смотри не хочу, забесплатно.

      2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 19 февраля 2018, 20:51

      Ребят, проценты - не евро. Наши 72 против немецких 50 не потянут. Были бы цифры в деньгах - сравнили бы, а так не инфа, а пиар.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 18:38

      ну так это давно понятно что доходы скромные а расходы большие, в топ-чемпах по другому потому что они от телеправ, от атрибутики и прочего получают несравнимо с нашим да и зарплаты скромнее.

      0
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      Рейтинг: +21

      pazak 19 февраля 2018, 18:15

      денег видать много

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 февраля 2018, 15:20

      Больше чем в Англии,Германии, Испании. Там играют великие футболисты и в России колченогии,как минимум странно,а как максимум о многом говорит.

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 февраля 2018, 13:55

      Ну это не удивительно

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2018, 13:27

      Ну зарплаты наши корявошники получают знатные!!!

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 19 февраля 2018, 13:27

      Так и дураку понятно было что РФ и Турция выделяться будут, к нам и туркам тупа едут за баблом и доигрывать

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