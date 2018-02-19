Клубы РФПЛ тратят на зарплаты футболистов 72 процента доходов

Сегодня представлены результаты исследования экономики российского футбола. Были проанализированы вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, посещаемости матчей и работы с болельщиками за сезон-2016/17.

В 2016 году клубы продемонстрировали положительный финансовый результат (+3,2 миллиарда рублей), что произошло впервые за последние пять лет. Основной фактор – повышение выручки от продажи билетов и абонементов, а также от спонсорских соглашений.

По совокупности доходов клубов РФПЛ сильно уступает ведущим лигам Европы. При этом 72 процента выручки за 2016 год российскими клубами было потрачено на зарплаты игроков (502 миллиона евро). Это больше, чем в Турции (71%), Франции (69%), Италии (68%), Англии (63%), Испании (57%) и Германии (50%).