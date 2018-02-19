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  • Клубы РФПЛ тратят на зарплаты футболистов 72 процента доходов

Клубы РФПЛ тратят на зарплаты футболистов 72 процента доходов

19 февраля 2018, 13:21
11

Сегодня представлены результаты исследования экономики российского футбола. Были проанализированы вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, посещаемости матчей и работы с болельщиками за сезон-2016/17.

В 2016 году клубы продемонстрировали положительный финансовый результат (+3,2 миллиарда рублей), что произошло впервые за последние пять лет. Основной фактор – повышение выручки от продажи билетов и абонементов, а также от спонсорских соглашений.

По совокупности доходов клубов РФПЛ сильно уступает ведущим лигам Европы. При этом 72 процента выручки за 2016 год российскими клубами было потрачено на зарплаты игроков (502 миллиона евро). Это больше, чем в Турции (71%), Франции (69%), Италии (68%), Англии (63%), Испании (57%) и Германии (50%).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Jenea83
1519036022
неужели ?
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Shogun
1519036042
Так и дураку понятно было что РФ и Турция выделяться будут, к нам и туркам тупа едут за баблом и доигрывать
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Сильвербой
1519036069
Ну зарплаты наши корявошники получают знатные!!!
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Tajik-za Zenit
1519037741
Ну это не удивительно
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kykyi
1519042820
Больше чем в Англии,Германии, Испании. Там играют великие футболисты и в России колченогии,как минимум странно,а как максимум о многом говорит.
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pazak
1519053343
денег видать много
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Vratarь
1519062691
Ребят, проценты - не евро. Наши 72 против немецких 50 не потянут. Были бы цифры в деньгах - сравнили бы, а так не инфа, а пиар.
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paracetamol
1519064486
Пока будет большинство клупов тупо сидеть в обороне, народ на футбол не пойдет. Автобусов куча по улицам катается, смотри не хочу, забесплатно.
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Zenmaster
1519081673
Давно понятно -- платить надо меньше !!!
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kanav67
1519146597
Если бюджет Зенита более 300 млн. ( поступления от Газпрома и 30 других спонсоров), то это значит на зарплаты идет более 200 млн. Не хило расходуются деньги из госказны!
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