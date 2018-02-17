Агент Де Брюйне: «В 2015-м мы договорились с «Баварией», но «Вольфсбург» заломил слишком большую цену»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне Патрик Де Костер рассказал, что футболист в своe время мог перейти из «Вольфсбурга» в «Баварию», однако клубы не сошлись в цене, несмотря на то, что сам бельгиец уже достиг договоренности с мюнхенцами.

«Мы достигли личного соглашения с «Баварией» после двух встреч. Сделка рухнула из-за запрашиваемой «Вольфсбургом» цены.

Думаю, мюнхенцы были готовы платить не более 50 миллионов евро», – сказал Де Костер.

Напомним, Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» в августе 2015 года за 76 миллионов евро.