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    Агент Де Брюйне: «В 2015-м мы договорились с «Баварией», но «Вольфсбург» заломил слишком большую цену»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне Патрик Де Костер рассказал, что футболист в своe время мог перейти из «Вольфсбурга» в «Баварию», однако клубы не сошлись в цене, несмотря на то, что сам бельгиец уже достиг договоренности с мюнхенцами.

    «Мы достигли личного соглашения с «Баварией» после двух встреч. Сделка рухнула из-за запрашиваемой «Вольфсбургом» цены.

    Думаю, мюнхенцы были готовы платить не более 50 миллионов евро», – сказал Де Костер.

    Напомним, Де Брюйне перешел в «Манчестер Сити» в августе 2015 года за 76 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2018 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 февраля 2018, 17:25

      Бавария идет на Х... просто!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 17 февраля 2018, 13:32

      я не вижу. где в статье указывается, что Бавария интересовалась именно в 2015ом году. Опять информацию придумываете. Задолбали идиотские редакторы.

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