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  • Пике: «Вылет из Лиги чемпионов от «Челси» может испортить нам сезон»

Пике: «Вылет из Лиги чемпионов от «Челси» может испортить нам сезон»

16 февраля 2018, 13:36
10

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы планируем вынести из этих матчей максимум. Мы – фавориты противостояния и будем иметь шансы на победу. Атмосфера очень позитивная и располагающая, но надо быть на чеку.

Стоит поучиться опыту предыдущих сезонов и понять, что в один день из Лиги чемпионов можно вылететь. Неудачный результат против «Челси» может превратить наш хороший сезон в не самый лучший», – сказал испанец.

Команда Эрнесто Вальверде сыграет против синих на выезде 20 февраля. Ответный матч состоится 14 марта.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Челси Барселона Пике Жерар
Комментарии (10)
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zatonn
1518778742
Такой Челси Барса обязана во всех случаях проходить, без вариантов!
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Jhon1989
1518781688
Ну да ну да такой реал тоже псж должен был проходить...
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ron 80
1518784277
Вынос тела будет в любом случае.......
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Yurini
1518790783
Не факт что Барса вынесет Челси! Зубы тоже имеются!!! Та кчто до матча толку нет говорить кто кого!
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Александр52
1518791283
Болеем за Барсу,подразумеваем за Месси. Жерар, у них точно, политработник.
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dinar7777dinar
1518791867
жерар такого не будет ! Это лондонское дно вы пройдете легко и просто !!
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Berikosha
1518795203
Война план покажет кто кого вынесет)))
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nelez
1518947466
Барса фаворит поединка , нл в футболе все возможно.Если дальше пройдет Челси , в 4/1 финале будет 5 английских клубов.МС , МЮ , Ливерпуль , Тотенхем , Челси. 5 из 8.Невероятно.
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