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    Пике: «Вылет из Лиги чемпионов от «Челси» может испортить нам сезон»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы планируем вынести из этих матчей максимум. Мы – фавориты противостояния и будем иметь шансы на победу. Атмосфера очень позитивная и располагающая, но надо быть на чеку.

    Стоит поучиться опыту предыдущих сезонов и понять, что в один день из Лиги чемпионов можно вылететь. Неудачный результат против «Челси» может превратить наш хороший сезон в не самый лучший», – сказал испанец.

    Команда Эрнесто Вальверде сыграет против синих на выезде 20 февраля. Ответный матч состоится 14 марта.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2018 13:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 февраля 2018, 12:51

      Барса фаворит поединка , нл в футболе все возможно.Если дальше пройдет Челси , в 4/1 финале будет 5 английских клубов.МС , МЮ , Ливерпуль , Тотенхем , Челси. 5 из 8.Невероятно.

      -1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 февраля 2018, 18:33

      Война план покажет кто кого вынесет)))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 17:37

      жерар такого не будет ! Это лондонское дно вы пройдете легко и просто !!

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 февраля 2018, 17:28

      Болеем за Барсу,подразумеваем за Месси. Жерар, у них точно, политработник.

      1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 16 февраля 2018, 17:19

      Не факт что Барса вынесет Челси! Зубы тоже имеются!!! Та кчто до матча толку нет говорить кто кого!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Yurini 16 февраля 2018, 17:38

      пффффффффффффффффф !!!!!

      -1
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      Рейтинг: +116

      ron 80 16 февраля 2018, 15:31

      Вынос тела будет в любом случае.......

      1
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 16 февраля 2018, 14:48

      Ну да ну да такой реал тоже псж должен был проходить...

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 февраля 2018, 13:59

      Такой Челси Барса обязана во всех случаях проходить, без вариантов!

      3
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      Рейтинг: +214

      Yurini > zatonn 17 февраля 2018, 12:38

      АХАХАХ смешно... Такой Челси?! Челси в оптимальной форме и составе... еще покажет зубы и очень острые... Барса, не факт что пройдёт в четвертьфинал!!!

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