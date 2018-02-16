Пике: «Вылет из Лиги чемпионов от «Челси» может испортить нам сезон»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы планируем вынести из этих матчей максимум. Мы – фавориты противостояния и будем иметь шансы на победу. Атмосфера очень позитивная и располагающая, но надо быть на чеку.

Стоит поучиться опыту предыдущих сезонов и понять, что в один день из Лиги чемпионов можно вылететь. Неудачный результат против «Челси» может превратить наш хороший сезон в не самый лучший», – сказал испанец.

Команда Эрнесто Вальверде сыграет против синих на выезде 20 февраля. Ответный матч состоится 14 марта.