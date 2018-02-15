Мончи: «Я все еще считаю, что цена за Салаха могла быть выше»

Спортивный директор «Ромы» Мончи рассказал о трансфере нападающего Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» летом 2017 года.

«Мы могли бы получить 50 миллионов евро с учетом бонусов за Салаха. Мы должны были продать его тогда, и это был лучший вариант.

Трансферы Мбаппе и Неймара изменили рынок, но мы должны были продать Мохамеда тогда. Я все еще считаю, что цена могла быть выше, но она трансфер в тот момент дал нам возможность подписать других игроков», — сказал Мончи.

Салах перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро с учетом бонусов.