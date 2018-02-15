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    Мончи: «Я все еще считаю, что цена за Салаха могла быть выше»

    Спортивный директор «Ромы» Мончи рассказал о трансфере нападающего Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» летом 2017 года.

    «Мы могли бы получить 50 миллионов евро с учетом бонусов за Салаха. Мы должны были продать его тогда, и это был лучший вариант.

    Трансферы Мбаппе и Неймара изменили рынок, но мы должны были продать Мохамеда тогда. Я все еще считаю, что цена могла быть выше, но она трансфер в тот момент дал нам возможность подписать других игроков», — сказал Мончи.

    Салах перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро с учетом бонусов.

    Источник: Football Italia

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    15.02.2018 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 февраля 2018, 16:05

      Мауриньё тоже вспоминает.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 февраля 2018, 15:51

      Это сейчас он уже больше стоит, а тогда из Ромы которая не играла в лч и звезды которой наинголан Джеко, так что за 40 отдали и нормально, тем более до этого в АПЛ он выступал плохо

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