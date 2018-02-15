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    Роналду — о матчах с «ПСЖ»: «Еще ничего не закончено»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

    «Болельщики очень помогли нам, мы чувствовали их теплоту. Так и должно быть. Гол Марсело был очень важен, он провел хороший матч и заслужил это. Когда твоя команда забивает и побеждает, это всегда особое чувство. Я забил два мяча.

    Но еще ничего не закончено, мы должны поехать в Париж и победить, чтобы спокойно пройти дальше», — сказал Роналду.

    Ответный матч пройдет 6 марта.

    Источник: Goal.com

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    15.02.2018 12:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 февраля 2018, 12:28

      он прав в играх этих команд может быть все

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