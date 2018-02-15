Роналду — о матчах с «ПСЖ»: «Еще ничего не закончено»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Болельщики очень помогли нам, мы чувствовали их теплоту. Так и должно быть. Гол Марсело был очень важен, он провел хороший матч и заслужил это. Когда твоя команда забивает и побеждает, это всегда особое чувство. Я забил два мяча.

Но еще ничего не закончено, мы должны поехать в Париж и победить, чтобы спокойно пройти дальше», — сказал Роналду.

Ответный матч пройдет 6 марта.