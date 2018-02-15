Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Было сложно, но мы сыграли в большом матче с начала и до конца. Я доволен. Это победа для всех.

Однако это не конец. Осталось еще 90 минут или даже больше. Мы довольны, потому что добыли важную победу характером. Сегодня мы можем радоваться, но через три недели у нас будет другой матч. Знаем, что это будет испытание», — сказал Зидан.

Ответный матч пройдет 6 марта в Париже.