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    Зидан — о победе над «ПСЖ»: «Это не конец. Осталось еще 90 минут или больше»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

    «Было сложно, но мы сыграли в большом матче с начала и до конца. Я доволен. Это победа для всех.

    Однако это не конец. Осталось еще 90 минут или даже больше. Мы довольны, потому что добыли важную победу характером. Сегодня мы можем радоваться, но через три недели у нас будет другой матч. Знаем, что это будет испытание», — сказал Зидан.

    Ответный матч пройдет 6 марта в Париже.

    Источник: Marca

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    15.02.2018 01:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 15 февраля 2018, 09:37

      ПСЖ в буфет.... Реал дальше пройдет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 15 февраля 2018, 08:30

      пассатижи выглядели лучше, резче, свежее
      свезло Реалу
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 февраля 2018, 07:38

      лидеры команд решили игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 февраля 2018, 06:24

      Неймар всё ближе к работе по добыче нефти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 февраля 2018, 03:15

      Кажется развязка будет во Франции.... И не в пользу Реала....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Superviser77 15 февраля 2018, 06:51

      ой пля, все вы говорили, что в первом матче реалу п и з д е ц, а теперь уже говорите про второй. Ребята реал бьется в лч и будет биться!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 февраля 2018, 02:00

      Ну что ж, Реал выдержал давление и использовал те небольшие шансы, которые ему предоставились, что и делает Реал великим клубом.
      Ждем продолжения - следующие 90 минут будут не менее интересны.
      Увлекательно следить за такими мастерами, как Реал и ПСЖ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 15 февраля 2018, 01:30

      О чьем это он конце?

      0
      Ответить
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