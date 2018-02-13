Бубнов: «ПСЖ» в Мадриде проиграет»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился прогнозом на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и французским «ПСЖ».

«У «Реала» проблемы не прекращаются на протяжении всего сезона, поэтому в этом смысле «ПСЖ» может считаться фаворитом пары. Но когда и где, если не в Лиге чемпионов «Реалу» спасать проваленный сезон?

Кстати, я бы не сказал, что парижане играют идеально. В последней игре с «Тулузой» у них были проблемы. Думаю, что команда Зинедина Зидана соберется на две игры с «ПСЖ», будет в оптимальном состоянии.

Если «ПСЖ» не пройдет «Реал», то это будет провал для всего проекта, который затевался в первую очередь под Лигу чемпионов. Рискну поставить на победу «Реала» в первом матче с минимальным счетом», – сказал эксперт.

Игра в Мадриде состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по Москве.