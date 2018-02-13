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    Бубнов: «ПСЖ» в Мадриде проиграет»

    Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился прогнозом на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и французским «ПСЖ».

    «У «Реала» проблемы не прекращаются на протяжении всего сезона, поэтому в этом смысле «ПСЖ» может считаться фаворитом пары. Но когда и где, если не в Лиге чемпионов «Реалу» спасать проваленный сезон?

    Кстати, я бы не сказал, что парижане играют идеально. В последней игре с «Тулузой» у них были проблемы. Думаю, что команда Зинедина Зидана соберется на две игры с «ПСЖ», будет в оптимальном состоянии.

    Если «ПСЖ» не пройдет «Реал», то это будет провал для всего проекта, который затевался в первую очередь под Лигу чемпионов. Рискну поставить на победу «Реала» в первом матче с минимальным счетом», – сказал эксперт.

    Игра в Мадриде состоится 14 февраля и начнется в 22:45 по Москве.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.02.2018 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 14:45

      Предсказать результат этой встречи будет крайне сложно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 февраля 2018, 07:33

      Ванга Бубнова сказала - " Реал " услышал и выиграл ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 февраля 2018, 06:57

      Не думаю,что так все однозначно, футболисты ПСЖ тоже не пальцем деланы! Надеюсь нас ждет потрясающий матч!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 февраля 2018, 22:58

      Это который уже "прорицатель "?))

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