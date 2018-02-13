Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко: «После игры с «Црвеной Звездой» есть претензии к атакующим футболистам»

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (0:0). Белорус недоволен атакой армейцев.

    «Исходя из того, как развивалась игра, есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли на подступах к штрафной.

    Понтус Вернблум сыграл хорошо, хотя хотелось бы, чтобы он быстрее разгонял атаки. Что касается Константина Кучаева, доволен игрой в обороне и атаке. Было несколько позиционных просчетов, но это естественно», – сказал Гончаренко.

    Ответная игра состоится на следующей неделе в Москве.

    Драки, траур и нули. Русские возобновили евросезон

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 14 февраля 2018, 12:41

      Откровенно разочаровал Витиньо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 февраля 2018, 08:34

      Опять лучший Игорёк...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2018, 04:58

      Претензии ко всем линиям должны быть. Играли как ........ И ещё про болел- таких тоже допускать нельзя, как тех, нескольких

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 14 февраля 2018, 03:01

      Понтус просто красавец - в защите отыграл, на мой взгляд, грамотнее Васина, хотя это и не его родная позиция - вот что значит светлая голова!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 14 февраля 2018, 00:14

      Обычная,тупая игра ЦСКА!В команде нет умного ,техничного полузащитника,который смог бы выводить Мусу на свободное место.Акинфеев лучший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 февраля 2018, 23:43

      Норм игра была не скучной! Физики не хватает, слишком много брака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 февраля 2018, 23:42

      Для выездного матча - нормальный результат. Больше проблем в атаке у полузащиты, чем у нападения: острых действий (пасов) практически не было. Дождь внес в игру свои коррективы, поэтому ближние пасы у армейцев (в том числе и у Мусы) часто не проходили. Црвена действовала острее за счет верховых передач. Не надо забывать, что армейцы на выезде практически всегда играют вторым номером. Все расставит по местам ответная игра в Москве.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 февраля 2018, 23:40

      Надеялся, что должны были сыграть лучше. Дома должны помочь родные стены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 февраля 2018, 23:06

      Муса так и не научился передачи нормально давать. Как минимум 2 выхода партнера 1 на 1 с вратарем запорол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 февраля 2018, 22:44

      Он похвалил Вернблума и сказал про просчеты Кучаева, это шутка ??? Взяли Муссу(который принимал неправильные решения в атаке почти в каждом ОПАСНОМ моменте) он отнял мячи и пространство у Витиньо вот результат

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11