Гончаренко: «После игры с «Црвеной Звездой» есть претензии к атакующим футболистам»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (0:0). Белорус недоволен атакой армейцев.

«Исходя из того, как развивалась игра, есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли на подступах к штрафной.

Понтус Вернблум сыграл хорошо, хотя хотелось бы, чтобы он быстрее разгонял атаки. Что касается Константина Кучаева, доволен игрой в обороне и атаке. Было несколько позиционных просчетов, но это естественно», – сказал Гончаренко.

Ответная игра состоится на следующей неделе в Москве.

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