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  • Гончаренко: «После игры с «Црвеной Звездой» есть претензии к атакующим футболистам»

Гончаренко: «После игры с «Црвеной Звездой» есть претензии к атакующим футболистам»

13 февраля 2018, 22:39
13

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (0:0). Белорус недоволен атакой армейцев.

«Исходя из того, как развивалась игра, есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли на подступах к штрафной.

Понтус Вернблум сыграл хорошо, хотя хотелось бы, чтобы он быстрее разгонял атаки. Что касается Константина Кучаева, доволен игрой в обороне и атаке. Было несколько позиционных просчетов, но это естественно», – сказал Гончаренко.

Ответная игра состоится на следующей неделе в Москве.

Драки, траур и нули. Русские возобновили евросезон

Источник: Twitter
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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polt
1518550957
Дзагоев тухнет.
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Sanek85
1518551040
Муса что-то никакой...
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кузнецов артем
1518551070
Он похвалил Вернблума и сказал про просчеты Кучаева, это шутка ??? Взяли Муссу(который принимал неправильные решения в атаке почти в каждом ОПАСНОМ моменте) он отнял мячи и пространство у Витиньо вот результат
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Dominator777
1518554560
Для выездного матча - нормальный результат. Больше проблем в атаке у полузащиты, чем у нападения: острых действий (пасов) практически не было. Дождь внес в игру свои коррективы, поэтому ближние пасы у армейцев (в том числе и у Мусы) часто не проходили. Црвена действовала острее за счет верховых передач. Не надо забывать, что армейцы на выезде практически всегда играют вторым номером. Все расставит по местам ответная игра в Москве.
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_Kesh_Suntar_
1518554613
Норм игра была не скучной! Физики не хватает, слишком много брака!
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sidul1
1518556499
Обычная,тупая игра ЦСКА!В команде нет умного ,техничного полузащитника,который смог бы выводить Мусу на свободное место.Акинфеев лучший!
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Smekaev
1518566494
Понтус просто красавец - в защите отыграл, на мой взгляд, грамотнее Васина, хотя это и не его родная позиция - вот что значит светлая голова!
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нейтральныйкакникто
1518573536
Претензии ко всем линиям должны быть. Играли как ........ И ещё про болел- таких тоже допускать нельзя, как тех, нескольких
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VIPded
1518586461
Опять лучший Игорёк...
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каа
1518601284
Откровенно разочаровал Витиньо...
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