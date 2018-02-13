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    Тошич: «Финал Лиги Европы ЦСКА – «Партизан» стал бы идеальным вариантом»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и армейцами.

    Встреча пройдет 13 февраля в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Какой счет предрекаете?

    – Ох. Тяжело прогнозировать. Но я не жду много голов. Обе команды надежны в обороне. Счет называть, пожалуй, не стану.

    – Какой финал Лиги Европы более реален: ЦСКА – «Партизан» или ЦСКА – «Спартак»?

    – Для меня финал ЦСКА – «Партизан» стал бы идеальным вариантом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2018 00:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 13 февраля 2018, 10:36

      Это да)

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