Тошич: «Финал Лиги Европы ЦСКА – «Партизан» стал бы идеальным вариантом»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и армейцами.

Встреча пройдет 13 февраля в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Какой счет предрекаете?

– Ох. Тяжело прогнозировать. Но я не жду много голов. Обе команды надежны в обороне. Счет называть, пожалуй, не стану.

– Какой финал Лиги Европы более реален: ЦСКА – «Партизан» или ЦСКА – «Спартак»?

– Для меня финал ЦСКА – «Партизан» стал бы идеальным вариантом.