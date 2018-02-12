Кейн может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов летом рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент 24-летний игрок обдумывает данное решение.

Напомним, прошлым летом англичанин отказал «красным дьяволам», несмотря на то, что он были готовы удвоить его зарплату. Теперь же, когда макунианцы намерены предложить футболисту еще больше денег, форвард может рассмотреть переход в «Юнайтед».

При этом ключевым моментом во всей этой ситуации является будущее главного тренера «шпор» Маурисио Покеттино по завершении сезона.