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    Кейн может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов летом рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед».

    В настоящий момент 24-летний игрок обдумывает данное решение.

    Напомним, прошлым летом англичанин отказал «красным дьяволам», несмотря на то, что он были готовы удвоить его зарплату. Теперь же, когда макунианцы намерены предложить футболисту еще больше денег, форвард может рассмотреть переход в «Юнайтед».

    При этом ключевым моментом во всей этой ситуации является будущее главного тренера «шпор» Маурисио Покеттино по завершении сезона.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2018 12:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:44

      сейчас он желанная цель для любого топ-клуба и летом выбор у него будет богатый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:27

      А что, нынешние забивалы уже не катируются!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 12 февраля 2018, 13:14

      он перейдет в другой чемпионат, но точно не в МЮ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ArmeeC1018 12 февраля 2018, 21:02

      мечтай)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 12 февраля 2018, 13:06

      Да он и сам вряд ли пойдет туда. Там дно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 февраля 2018, 12:40

      Вряд ли клуб продаст конкуренту!!!

      3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > simoron81 12 февраля 2018, 21:01

      тот легко это сделает!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 12:32

      Кейн заветная драгоценность в любом достойном и роскошном колье!!
      Он реальный забивной форвард в лучшем чемпионате, а не эфемерное и расписанное в СМИ непредсказуемое приобретение за не разумные деньги!!

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