Месси: «После ухода Неймара «Барселона» стала более сбалансирована»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал об изменениях в каталонской команде после ухода форварда Неймара.

Напомним, что бразилец перешел летом 2017 года в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

«Конечно, уход Неймара повлиял на игру «Барселоны». Мы стали более сбалансированы. Мы потеряли в атаке, но улучшили игру в защите. Чем больше баланса, тем прочнее команда», – сказал Месси.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 18 матчах.