Салах: «Я хотел бы обогнать Кейна в гонке бомбардиров»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о ближайших целях.

«Я думаю, что сейчас лучший этап моей карьеры. Я всегда забивал, где бы ни играл. Правда, сейчас получается делать это чаще… но меня это не удивляет.

Цели? Я хочу удержать хорошие позиции в АПЛ и помочь сборной Египта пройти групповой этап на ЧМ. Это мои цели на данный момент. А потом — посмотрим.

Кейн? Он отличный игрок. Он уже был лучшим бомбардиром за последние два года. Кейн играет «девятку», поэтому у него больше шансов забить гол, чем у меня. Я бы хотел обойти его, но посмотрим, что случится», — сказал Салах.

Салах забил 21 гол в текущем сезоне. Египтянин является лидером АПЛ по количеству голов командам из первой шестерки.