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    Салах: «Я хотел бы обогнать Кейна в гонке бомбардиров»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о ближайших целях.

    «Я думаю, что сейчас лучший этап моей карьеры. Я всегда забивал, где бы ни играл. Правда, сейчас получается делать это чаще… но меня это не удивляет.

    Цели? Я хочу удержать хорошие позиции в АПЛ и помочь сборной Египта пройти групповой этап на ЧМ. Это мои цели на данный момент. А потом — посмотрим.

    Кейн? Он отличный игрок. Он уже был лучшим бомбардиром за последние два года. Кейн играет «девятку», поэтому у него больше шансов забить гол, чем у меня. Я бы хотел обойти его, но посмотрим, что случится», — сказал Салах.

    Салах забил 21 гол в текущем сезоне. Египтянин является лидером АПЛ по количеству голов командам из первой шестерки.

    Источник: Marca

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    08.02.2018 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 9 февраля 2018, 00:27

      ХОРОШАЯ ХОТЕЛКА,ЖЕЛАЮ ЭТОГО ДОБИТЬСЯ.

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