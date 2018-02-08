Модрич верит, что кризис «Реала» скоро закончится

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признал, что в мадридском клубе в текущем сезоне есть серьезные проблемы с результатами, что может помешать достичь главных целей сезона. Футболист верит, что все проблемы команды являются лишь временными.

«В текущем сезоне мы показываем не те результаты, на которые рассчитывали, но это футбол. В прошлом сезоне в итоге все прошло хорошо, мы выиграли несколько игр в добавленное время.

В этом же мы показывали неплохой футбол, но иногда этого бывает недостаточно. Я не сомневаюсь, что этот кризис носит временный характер. В итоге мы должны достичь наших целей в конце сезона.

Главная цель для нас – это защитить титулы, которые мы выиграли в прошлом сезоне. Я не могу сказать, что это будет легко, но я продолжаю верить в успех», – сказал Модрич.