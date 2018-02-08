Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Модрич верит, что кризис «Реала» скоро закончится

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич признал, что в мадридском клубе в текущем сезоне есть серьезные проблемы с результатами, что может помешать достичь главных целей сезона. Футболист верит, что все проблемы команды являются лишь временными.

    «В текущем сезоне мы показываем не те результаты, на которые рассчитывали, но это футбол. В прошлом сезоне в итоге все прошло хорошо, мы выиграли несколько игр в добавленное время.

    В этом же мы показывали неплохой футбол, но иногда этого бывает недостаточно. Я не сомневаюсь, что этот кризис носит временный характер. В итоге мы должны достичь наших целей в конце сезона.

    Главная цель для нас – это защитить титулы, которые мы выиграли в прошлом сезоне. Я не могу сказать, что это будет легко, но я продолжаю верить в успех», – сказал Модрич.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 8 февраля 2018, 10:46

      да пора уже включатся..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11