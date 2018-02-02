Ярмоленко – о травме: «Месяц придется передвигаться с помощью костылей»

Нападающий «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал о повреждении в матче с «Фрайбургом» (2:2, 20 тур Бундеслиги).

«Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал — что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе — ничего там такого не было.

После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне одели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно», – сказал 28-летний украинец.

Ярмоленко пополнил состав дортмундцев в августе 2017 года, перейдя из киевского «Динамо» за 25 миллионов евро. На его счету три гола и пять результативных передач в 16 встречах чемпионата Германии.