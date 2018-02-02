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    Ярмоленко – о травме: «Месяц придется передвигаться с помощью костылей»

    Нападающий «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал о повреждении в матче с «Фрайбургом» (2:2, 20 тур Бундеслиги).

    «Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал — что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе — ничего там такого не было.

    После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне одели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно», – сказал 28-летний украинец.

    Ярмоленко пополнил состав дортмундцев в августе 2017 года, перейдя из киевского «Динамо» за 25 миллионов евро. На его счету три гола и пять результативных передач в 16 встречах чемпионата Германии.

    Источник: Xsport

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    02.02.2018 13:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 февраля 2018, 14:38

      У Дортмунда вся надежда в нападении только лишь на Ройса! А сегодня в Кёльне трудненько им будет, ибо "козлы" на подъёме и очень уж хотят покинуть зону вылета.

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