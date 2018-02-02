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    Караваев надеется, что переход в «Витесс» поможет ему сыграть на ЧМ-2018

    Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мыслями от своего трансфера в команду. Напомним, россиянин перешел в арнемский клуб в январе из чешской «Спарты».

    «Над предложением «Витесса» думал недолго, практически сразу согласился на переход, после чего мы с агентом начали работать над трансфером.

    Уже познакомились с главным тренером, хорошо пообщались, но теперь необходимо получить разрешение на работу, чтобы приступить к тренировкам.

    Я очень хочу играть за сборную, это цель любого футболиста, тем более на чемпионате мира. Переход в «Витесс» может помочь мне пробиться в команду, но главное для этого – усердно тренироваться и работать над собой.

    Считаю, что в «Спарте» я провел хорошую часть карьеры. Там поменялся тренер, пришло много новых игроков, в общем, клуб сильно изменился. Я ни о чем не жалею, а эта ситуация в какой-то мере даже помогла мне, можно сказать, что психологически я вырос.

    Предложений было достаточно, мы обсуждали их с агентом, но самое настойчивое было у «Витесса», я рад остаться в Европе», – сказал игрок.

    Напомним, что Караваев является воспитанником московского ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    02.02.2018 01:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 2 февраля 2018, 09:04

      Вот и утри нос,нашим "великим" тренерам.... удачи и прогресса!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 февраля 2018, 08:54

      Из текста не понятно, в какую сборную Караваев хочет попасть, а о ЧМ, вообще,
      ничего не говорит. Одни намеки.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 февраля 2018, 08:15

      Ну это на врятли в России молодым не доверяют

      0
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