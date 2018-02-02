Караваев надеется, что переход в «Витесс» поможет ему сыграть на ЧМ-2018

Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев поделился мыслями от своего трансфера в команду. Напомним, россиянин перешел в арнемский клуб в январе из чешской «Спарты».

«Над предложением «Витесса» думал недолго, практически сразу согласился на переход, после чего мы с агентом начали работать над трансфером.

Уже познакомились с главным тренером, хорошо пообщались, но теперь необходимо получить разрешение на работу, чтобы приступить к тренировкам.

Я очень хочу играть за сборную, это цель любого футболиста, тем более на чемпионате мира. Переход в «Витесс» может помочь мне пробиться в команду, но главное для этого – усердно тренироваться и работать над собой.

Считаю, что в «Спарте» я провел хорошую часть карьеры. Там поменялся тренер, пришло много новых игроков, в общем, клуб сильно изменился. Я ни о чем не жалею, а эта ситуация в какой-то мере даже помогла мне, можно сказать, что психологически я вырос.

Предложений было достаточно, мы обсуждали их с агентом, но самое настойчивое было у «Витесса», я рад остаться в Европе», – сказал игрок.

Напомним, что Караваев является воспитанником московского ЦСКА.