Раджи: «Я видел, что Неймар сделал в матче с «Ренном». Это нехороший поступок»

Защитник «Монако» Андреа Раджи поделился мнением об эпизоде с участием нападающего парижан Неймара в матче 1/2 финала Кубка французской лиги между «Ренном» и «ПСЖ».

Неймар сфолил на игроке соперников Хамари Траоре. Затем он протянул руку, чтобы помочь Траоре подняться, но в последний момент убрал ее.

«Я видел, что он сделал. Думаю, чемпионы, как Неймар, должны проявлять немного больше уважения к другим игрокам. Я считаю, это нехороший поступок», — сказал Раджи.