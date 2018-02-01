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    Раджи: «Я видел, что Неймар сделал в матче с «Ренном». Это нехороший поступок»

    Защитник «Монако» Андреа Раджи поделился мнением об эпизоде с участием нападающего парижан Неймара в матче 1/2 финала Кубка французской лиги между «Ренном» и «ПСЖ».

    Неймар сфолил на игроке соперников Хамари Траоре. Затем он протянул руку, чтобы помочь Траоре подняться, но в последний момент убрал ее.

    «Я видел, что он сделал. Думаю, чемпионы, как Неймар, должны проявлять немного больше уважения к другим игрокам. Я считаю, это нехороший поступок», — сказал Раджи.

    Источник: Goal.com

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    01.02.2018 18:31
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 февраля 2018, 00:28

      хорошему в барсе ненаучат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 февраля 2018, 00:26

      в барсе другому не учат. увы таков клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 1 февраля 2018, 22:28

      Как такую суку ещё не отп..дили в команде. Темную ему.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 1 февраля 2018, 21:54

      игрочуля неймарушка- иудушка, падло, вонидло и совсем не повидло...

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 1 февраля 2018, 20:56

      О как, мой первый комментарий снова появился. Впрочем, мне все равно потерли его или нет, я, когда пишу о таких несимпатичных людях, как Неймар, Левандовский, Суарес и проч. просто выпускаю пар.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 1 февраля 2018, 20:53

      Я написал сдержанный, критический комментарий в адрес Неймара и его тут же потерли. Если модератор так любит этого игрока, зачем сайт публикует подобные статьи?

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 1 февраля 2018, 20:51

      Неймар явно срывает на окружающих свою досаду, что не запросил контракт у ПСЖ в два раза больше. Просто не догадался, что можно потребовать: дайте 60 млн евро в год и разовый бонус 100 миллионов, или я останусь в Барселоне. А сейчас, когда Месси подписал с Барсой именно такой контракт, Неймар думает: - И я бы мог как он. Можете называть его крысой, чертом, или как угодно, ему на все плевать, у него в голове "потерянные" сотни миллионов евро, на которые можно было бы купить....о, как много можно было бы купить!

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 1 февраля 2018, 20:48

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 1 февраля 2018, 20:48

      Это и отличает настоящего человека от петуха))

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 1 февраля 2018, 20:47

      Это и отличает хорошего человека от петуха)

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