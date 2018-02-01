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  • Раджи: «Я видел, что Неймар сделал в матче с «Ренном». Это нехороший поступок»

Раджи: «Я видел, что Неймар сделал в матче с «Ренном». Это нехороший поступок»

1 февраля 2018, 18:31
36

Защитник «Монако» Андреа Раджи поделился мнением об эпизоде с участием нападающего парижан Неймара в матче 1/2 финала Кубка французской лиги между «Ренном» и «ПСЖ».

Неймар сфолил на игроке соперников Хамари Траоре. Затем он протянул руку, чтобы помочь Траоре подняться, но в последний момент убрал ее.

«Я видел, что он сделал. Думаю, чемпионы, как Неймар, должны проявлять немного больше уважения к другим игрокам. Я считаю, это нехороший поступок», — сказал Раджи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Франция. Кубок лиги ПСЖ Ренн Раджи Андреа Неймар Траоре Хамари
Комментарии (36)
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Rockstody
1517499253
Крыса!
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жеха87
1517499758
Гнилой паренек!
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Berikosha
1517499996
Падла еще тот, я думаю мы от него еще хуже вещи увидем
Ответить
Denis199244
1517500011
Гнида она и в ПСЖ гнидой останется и в Реале
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vinnik1209
1517500221
Чертила галимый!
Ответить
O-Z
1517500667
Чмo петушинное
Ответить
Weis_
1517500680
как чмо поступил
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DOCTOR PENALTY
1517501223
Хочется так много сказать..., но забанят.
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dzhanavar
1517501594
Козёл!!!
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Полная Канистра
1517505812
мерзко ---- так поступают только паразиты вместо сердца чёрный сухарь
Ответить
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