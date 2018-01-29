«Реал» отложил приобретение Неймара до 2019 года из-за Роналду

«Реал» решил повременить с приобретением нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает источник, причиной такого решения является высокая заработная плата Криштиану Роналду, не позволяющая мадридцам выделить средства на трансфер и оклад бразильца.

Таким образом, президент сливочных Флорентино Перес готов ждать до 2019 года. То есть до того момента, пока Роналду, как предполагается, не покинет «галактикос» и не перейдет в один из клубов МЛС.

Напомним, Неймар перебрался в парижский гранд из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.