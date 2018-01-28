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The Sun: Роналду может перейти в «Челси»

28 января 2018, 15:59
21

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перейти в «Челси» в случае ухода форварда Эдена Азара из лондонского клуба.

«Переход Роналду в «Челси» может стать сенсацией. Но в этом есть смысл, если вы задумаетесь. «Челси» нужно больше атакующих игроков, и если Роналду не нужен «Манчестер Юнайтед», то он очень навряд ли перейдет в «Ливерпуль» или «Сити» из-за конкуренции», — сказал источник.

Также сообщается, что после трансфера Алексиса Санчеса в «МЮ» перспективы Роналду стали неопределенными в манчестерском клубе. По этой причине переход в «Челси» выглядит более реальным.

Источник: The Sun
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Челси Роналду Криштиану
Комментарии (21)
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Сильвербой
1517145093
Попки к осмотру!)))
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М.Т.
1517145725
Челси и Арсенал 2 лучших варианта для Роналду,Интер и Ювентус также ему могут подойти
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Mr Abdullaev
1517147285
Зачем он нужен, лучше сохранить за эти деньги Азара.
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insider_retro
1517148205
Азар не форвард, источник вводит в заблуждение, а Челси, надеюсь, придумают что-нибудь более полезное!
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grroznyi85
1517148938
Ахахах. Такое ощущение что The Sun - это английская версия нашего ФАН.)))
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VVM1964
1517152263
" Крысы бегут с тонущего корабля ? "
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Berikosha
1517156456
чушь)))
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greedytoski
1517160131
феерический бред. челси не нужны всякие звезданутые, капризные, эгоцентричные, себялюбивые, плаксивые и тому побные п****асы.
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Yurini
1517166667
Мдааа.... Бред... пользы от него на поле уже не будет... только разве что на бумаге... и пиар тупой.... пусть в модели идёт... петух!
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Stemtigor
1517169587
Странные слова обладатель золотого мяча не перейдёт из за конкуренции просто идиоты он и месс не знают конкуренции уже 10 лет и в ближайшие лет 5 не увидят а не большие спады всегда списывают на возраст посмотрим главные турниры и как обычно они там в не конкуренции
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