The Sun: Роналду может перейти в «Челси»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может перейти в «Челси» в случае ухода форварда Эдена Азара из лондонского клуба.

«Переход Роналду в «Челси» может стать сенсацией. Но в этом есть смысл, если вы задумаетесь. «Челси» нужно больше атакующих игроков, и если Роналду не нужен «Манчестер Юнайтед», то он очень навряд ли перейдет в «Ливерпуль» или «Сити» из-за конкуренции», — сказал источник.

Также сообщается, что после трансфера Алексиса Санчеса в «МЮ» перспективы Роналду стали неопределенными в манчестерском клубе. По этой причине переход в «Челси» выглядит более реальным.