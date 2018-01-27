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    Канчельскис – Манчини: «Путин точно не сказал отправлять российских футболистов во вторые команды»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, что он при комплектовании команды придерживается требования президента страны Владимира Путина о необходимости делать упор на отечественных футболистов. Как было отмечено, специалист неправильно понял посыл главы государства.

    «Мне было странно читать высказывание Манчини о русских игроках и словах нашего президента. Может, он неправильно понял. Путин сказал поддерживать, а не покупать русских игроков.

    Нашим футболистам нужно больше доверять, они должны получать игровую практику – вот что подразумевалось. Поддерживать русских игроков, а не покупать новых.
    Ну и уж точно не отправлять во вторые команды. Ну тогда пусть Манчини отпустит Дзюбу и Шатова в аренду, если не рассчитывает на них. Нужно понимать задачи российского футбола и посыл президента страны», – сказал Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2018 10:04
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 января 2018, 21:58

      Да, никого не отправлять во вторые команды, лимит ужесточить, ввести "профсоюз отечественных пешеходов" председатель - Дзяба, зампред Жатов, иностранных тренеров не брать, деньги конфисковать и раздать алкашам, что останется бабушкам, наша лига сразу попрёт вверх , клубы подскочат в рейтингах

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 14:30

      Не люблю прибалта,но вынужден признать его правоту на этот раз.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 27 января 2018, 14:06

      Все верно

      Итальяшку в топку

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Axe111 27 января 2018, 22:00

      Да , правильно, не хрен тут , быть на второй строчке в РФПЛ и забивать больше всех клубов в лиге Европы на групповой стадии, так и чемпионами опять станут

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 января 2018, 13:19

      Журналюги передёрнули.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > DIDI 23 27 января 2018, 22:01

      как всегда , они без этого не могут

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 27 января 2018, 12:25

      Там что все идиоты???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      victosha > ALEX ML 27 января 2018, 13:16

      Да.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 27 января 2018, 11:55

      Футбол должен быть вне политики.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 27 января 2018, 11:52

      Редкий случай, когда поддержу риторику Канчельскиса!
      Сам вник в посыл Президента и пытается вразумить иноземного коуча!))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 27 января 2018, 11:48

      Через дверь не получилось добраться до какой-нибудь кормушки, полез в окно: вылизывать президента. Хотя вылизывать ввп и есть сегодня дверь, не так ли?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 27 января 2018, 11:42

      Встанем на защиту российских игроков. Пусть играют не пойму как, по полю пешком ходят, тренера посылают. Путин сказал, что они должны играть. Как Манчини вообще смеет не слушать волю царя?

      10
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > bset 27 января 2018, 22:05

      Они кстати ставили Манчини условия , при этом играли плохо, и в основном за это их отцепили, шанс им был даден, они его не использовали

      5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 января 2018, 11:25

      Наших обидчивых миллионеров во главе с дзюбой давно пора на авито выставить. Или устроить аукцион, чтобы прояснить в конце концов чего они на самом деле стоят

      7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > APchelov 27 января 2018, 13:29

      И назначить стартовую стоимость 50 евро!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Serjoga 27 января 2018, 14:17

      Только цена,на аукционе,пойдёт вниз(а не как принято,вверх)

      0
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