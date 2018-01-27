Канчельскис – Манчини: «Путин точно не сказал отправлять российских футболистов во вторые команды»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, что он при комплектовании команды придерживается требования президента страны Владимира Путина о необходимости делать упор на отечественных футболистов. Как было отмечено, специалист неправильно понял посыл главы государства.

«Мне было странно читать высказывание Манчини о русских игроках и словах нашего президента. Может, он неправильно понял. Путин сказал поддерживать, а не покупать русских игроков.

Нашим футболистам нужно больше доверять, они должны получать игровую практику – вот что подразумевалось. Поддерживать русских игроков, а не покупать новых.

Ну и уж точно не отправлять во вторые команды. Ну тогда пусть Манчини отпустит Дзюбу и Шатова в аренду, если не рассчитывает на них. Нужно понимать задачи российского футбола и посыл президента страны», – сказал Канчельскис.