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  • Канчельскис – Манчини: «Путин точно не сказал отправлять российских футболистов во вторые команды»

Канчельскис – Манчини: «Путин точно не сказал отправлять российских футболистов во вторые команды»

27 января 2018, 10:04
31

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, что он при комплектовании команды придерживается требования президента страны Владимира Путина о необходимости делать упор на отечественных футболистов. Как было отмечено, специалист неправильно понял посыл главы государства.

«Мне было странно читать высказывание Манчини о русских игроках и словах нашего президента. Может, он неправильно понял. Путин сказал поддерживать, а не покупать русских игроков.

Нашим футболистам нужно больше доверять, они должны получать игровую практику – вот что подразумевалось. Поддерживать русских игроков, а не покупать новых.
Ну и уж точно не отправлять во вторые команды. Ну тогда пусть Манчини отпустит Дзюбу и Шатова в аренду, если не рассчитывает на них. Нужно понимать задачи российского футбола и посыл президента страны», – сказал Канчельскис.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Манчини Роберто Канчельскис Андрей
Комментарии (31)
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серега кашин
1517037336
да все он правильно понял просто идея зенита скупить сильнейших у конкурентов а потом усадить их на лавку
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Evgeniy32
1517039738
Ну конечно, лучше наших дармоедов держать в основном составе и постоянно им доверять. Если Дзюба и Шатов переведены в Зенит-2, то им нужно самим задуматься о своем будущем, а не думать в первую очередь о финансовой составляющей. Олег очень хороший игрок, желаю ему найти новый клуб где он будет получать игровую практику.
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SPACE TRUCKIN
1517040388
интересно,президенты каких ещё стран делают посылы тренерам футбольных клубов? канцлер Германии Анжела Меркель ,например,тренеру Баварии?
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OfaZavr
1517040782
вот здесь пожалуй соглашусь с ним, даже как-то все корректно разложил аж непривычно)
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Gullit 76
1517041367
Манчини хитро оправдал все свои неудачи словами Путина.Как-то несерьёзно и некрасиво.
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APchelov
1517041525
Наших обидчивых миллионеров во главе с дзюбой давно пора на авито выставить. Или устроить аукцион, чтобы прояснить в конце концов чего они на самом деле стоят
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bset
1517042534
Встанем на защиту российских игроков. Пусть играют не пойму как, по полю пешком ходят, тренера посылают. Путин сказал, что они должны играть. Как Манчини вообще смеет не слушать волю царя?
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Eddyson
1517042939
Через дверь не получилось добраться до какой-нибудь кормушки, полез в окно: вылизывать президента. Хотя вылизывать ввп и есть сегодня дверь, не так ли?
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insider_retro
1517043141
Редкий случай, когда поддержу риторику Канчельскиса! Сам вник в посыл Президента и пытается вразумить иноземного коуча!))
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Zubo
1517079515
Да, никого не отправлять во вторые команды, лимит ужесточить, ввести "профсоюз отечественных пешеходов" председатель - Дзяба, зампред Жатов, иностранных тренеров не брать, деньги конфисковать и раздать алкашам, что останется бабушкам, наша лига сразу попрёт вверх , клубы подскочат в рейтингах
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