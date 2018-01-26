КАМАЗ спародировал эмблему «Лидса»

Никакого злого умысла. Всё просто: старая добрая игра- камень, ножницы, бумага...
Пресс-служба КАМАЗа в твиттере предложила свой вариант эмблемы, стилизованный под новый логотип «Лидса».
Отметим, что новая эмблема не понравилась болельщикам английского клуба. Фанаты создали петицию, которую подписали более 70 тысяч человек.
В связи с данным фактом руководства «Лидса» может поменять логотип.
twit text
— FC KAMAZ (@fckamaz) 25 января 2018 г.
Все смеются над новой эмблемой «Лидса». Что с ней не так?