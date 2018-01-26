Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    КАМАЗ спародировал эмблему «Лидса»

    Пресс-служба КАМАЗа в твиттере предложила свой вариант эмблемы, стилизованный под новый логотип «Лидса».

    Отметим, что новая эмблема не понравилась болельщикам английского клуба. Фанаты создали петицию, которую подписали более 70 тысяч человек.

    В связи с данным фактом руководства «Лидса» может поменять логотип.

    Все смеются над новой эмблемой «Лидса». Что с ней не так?

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 26 января 2018, 17:08

      Никакого злого умысла. Всё просто: старая добрая игра- камень, ножницы, бумага...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 января 2018, 15:59

      Имея такую эмблему как у фк камаз, надо тихо курить в сторонке :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 15:51

      обезьянник какую то чушь рисуют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 января 2018, 14:42

      Вот делать нечего им

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11