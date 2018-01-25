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  • Роналду хочет вернуться в «Спортинг». Моуринью продлил контракт с «МЮ». Дайджест событий дня

Роналду хочет вернуться в «Спортинг». Моуринью продлил контракт с «МЮ». Дайджест событий дня

25 января 2018, 20:55
5

Неймар перейдет в «Реал», если согласится на понижение зарплаты.

Джеко не может договориться с «Челси» по поводу срока контракта и зарплаты.

Зидан заявил, что его будущее в «Реале» зависит от матчей с «ПСЖ».

По словам друга Криштиану Роналду, игрок хочет вернуться в «Спортинг».

Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не отрицает возможности выступления за сборную России.

Защитник «Наполи» Максимович практически перешел в «Спартак» на правах аренды. Он уже прошел медосмотр.

Слуцкий стал консультантом академии «Ростова».

Санчес уже завтра дебютирует в составе «МЮ».

Трансфер Шевченко признан худшим в истории «Челси» эпохи Абрамовича.

Моуринью продлил контракт с «МЮ» до 2022 года.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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dinar7777dinar
1516907401
ну что сказать ! спортинг для роналду? - неа ! китай или катар !! джеко в челси? нахера? -конте бы лучше возвратился тренировать сборную италии. зидан - провальный сезон. Вальдемар Антон - кто это? максимович - может и хороший трансфер для спартака. слуцкий давай удачи ты молорик - хорошо тренировал цска а провал был только из-за того что гинер жидяра денег на трансферы вечно жмет. алексис санчес давай принеси в мю хороший атакующий стиль так как сказать свежая кровь а то мю совсем уж автобус автобусом стал ! все на что то надеется моуриньо.
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igormaddog
1516923940
Вальдемар Антон это кто?Хватит на таких россиян!
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Anton-champion
1516945612
Интересные новости!Мне кажется,что Реал прой
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Anton-champion
1516945641
пройдёт ПСЖ,чисто на опыте
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qawzsexdr
1516947218
В Ротор Волгоград перейдёт уже переговоры начали
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