Роналду хочет вернуться в «Спортинг». Моуринью продлил контракт с «МЮ». Дайджест событий дня

Неймар перейдет в «Реал», если согласится на понижение зарплаты.

Джеко не может договориться с «Челси» по поводу срока контракта и зарплаты.

Зидан заявил, что его будущее в «Реале» зависит от матчей с «ПСЖ».

По словам друга Криштиану Роналду, игрок хочет вернуться в «Спортинг».

Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не отрицает возможности выступления за сборную России.

Защитник «Наполи» Максимович практически перешел в «Спартак» на правах аренды. Он уже прошел медосмотр.

Слуцкий стал консультантом академии «Ростова».

Санчес уже завтра дебютирует в составе «МЮ».

Трансфер Шевченко признан худшим в истории «Челси» эпохи Абрамовича.

Моуринью продлил контракт с «МЮ» до 2022 года.