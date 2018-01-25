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    Роналду хочет вернуться в «Спортинг». Моуринью продлил контракт с «МЮ». Дайджест событий дня

    Неймар перейдет в «Реал», если согласится на понижение зарплаты.

    Джеко не может договориться с «Челси» по поводу срока контракта и зарплаты.

    Зидан заявил, что его будущее в «Реале» зависит от матчей с «ПСЖ».

    По словам друга Криштиану Роналду, игрок хочет вернуться в «Спортинг».

    Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не отрицает возможности выступления за сборную России.

    Защитник «Наполи» Максимович практически перешел в «Спартак» на правах аренды. Он уже прошел медосмотр.

    Слуцкий стал консультантом академии «Ростова».

    Санчес уже завтра дебютирует в составе «МЮ».

    Трансфер Шевченко признан худшим в истории «Челси» эпохи Абрамовича.

    Моуринью продлил контракт с «МЮ» до 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2018 20:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 26 января 2018, 09:13

      В Ротор Волгоград перейдёт уже переговоры начали

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 26 января 2018, 08:47

      пройдёт ПСЖ,чисто на опыте

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 26 января 2018, 08:46

      Интересные новости!Мне кажется,что Реал прой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 26 января 2018, 02:45

      Вальдемар Антон это кто?Хватит на таких россиян!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 января 2018, 22:10

      ну что сказать ! спортинг для роналду? - неа ! китай или катар !! джеко в челси? нахера? -конте бы лучше возвратился тренировать сборную италии. зидан - провальный сезон. Вальдемар Антон - кто это? максимович - может и хороший трансфер для спартака. слуцкий давай удачи ты молорик - хорошо тренировал цска а провал был только из-за того что гинер жидяра денег на трансферы вечно жмет. алексис санчес давай принеси в мю хороший атакующий стиль так как сказать свежая кровь а то мю совсем уж автобус автобусом стал ! все на что то надеется моуриньо.

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