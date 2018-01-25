Моуринью: «Любой тренер и любой клуб хотели бы видеть Роналду у себя» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в манчестерский клуб.

«Реал» сейчас горит — результаты неудовлетворительные. Это клуб, в котором я работал три года, и он мне небезразличен. Я буду последним, кто подольет масла в огонь.

Чтобы немного успокоить ситуацию, должен сказать, что такого игрока, как Роналду, хотел бы видеть у себя в команде любой тренер, любой клуб. Но сейчас только Зидан и «Реал» могут его позволить себе. Это мое мнение», — сказал Моуринью.

Друг Роналду Мигель Пайшо ранее заявил, что Роналду не исключает возвращения в «Спортинг».