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    Моуринью: «Любой тренер и любой клуб хотели бы видеть Роналду у себя» 

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в манчестерский клуб.

    «Реал» сейчас горит — результаты неудовлетворительные. Это клуб, в котором я работал три года, и он мне небезразличен. Я буду последним, кто подольет масла в огонь.

    Чтобы немного успокоить ситуацию, должен сказать, что такого игрока, как Роналду, хотел бы видеть у себя в команде любой тренер, любой клуб. Но сейчас только Зидан и «Реал» могут его позволить себе. Это мое мнение», — сказал Моуринью.

    Друг Роналду Мигель Пайшо ранее заявил, что Роналду не исключает возвращения в «Спортинг».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.01.2018 19:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 января 2018, 10:13

      Чушь. Нынешний Роналду Барсе точно не нужен. Как и нескольким другим клубам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 января 2018, 20:22

      ну ну жозе ! ну уж ты наговоришь чуши !

      -1
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