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    Рамос: «Вылет из Кубка Испании – это настоящий провал»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос назвал вылет команды из Кубка Испании на стадии 1/4 финала настоящим провалом.

    «Вылет из Кубка Испании – это настоящий провал. Настали трудные времена, но мы должны сплотиться на этой волне как можно сильнее и ни в коем случае не махать рукой на сезон. Нужно достойно доиграть его. Мы должны учиться на своих ошибках.

    Мы все несем ответственность за результат. Надеюсь, что и такой опыт пригодится нам в будущем. У нас все еще есть Лига чемпионов.

    Положение Зидана? Я не большой сторонник перемен. Мы первые, кто встанет на его защиту», – сказал Рамос.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).

    Источник: Marca

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    25.01.2018 10:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Sterh 25 января 2018, 16:11

      Вылет полностью вина Зидана и высокомерия королевского клуба.
      Решили выпустить полу-второй состав. Ну и получите)

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 января 2018, 12:33

      ПСЖ - разует Реал, 3:1..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 января 2018, 12:04

      Неудачи преследуют Реал по пятам,хотя кубок Испании не такое уж рейтинговое событие.Игроки в лице Рамоса поддерживают Зидана и хотят доказать это результатом.

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 января 2018, 11:55

      Слова достойные уважения, Рамос настоящий капитан и лидер Реала, не только на поле, но и за его пределами!

      0
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      Рейтинг: +41

      King_-666 25 января 2018, 11:29

      Настоящий капитан!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 января 2018, 11:00

      Если еще 4 место потерять... и разгром от Псж получите с такой игрой... роналду бензема они ненужные игроки бэйла хают бэйл старается он проста тени у роналду на него нужно играть... защита тоже дно... на месте реала продать роналду бензема варан навас... купить де хея дибалу кавани и дави луиса...

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 > de bruyne 25 января 2018, 11:20

      Можно много кого купить, только толку от этого никакого.Нужна игра,а игры нет никакой. Игроки то индивидуально сильные

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