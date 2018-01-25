Рамос: «Вылет из Кубка Испании – это настоящий провал»

Капитан «Реала» Серхио Рамос назвал вылет команды из Кубка Испании на стадии 1/4 финала настоящим провалом.

«Вылет из Кубка Испании – это настоящий провал. Настали трудные времена, но мы должны сплотиться на этой волне как можно сильнее и ни в коем случае не махать рукой на сезон. Нужно достойно доиграть его. Мы должны учиться на своих ошибках.

Мы все несем ответственность за результат. Надеюсь, что и такой опыт пригодится нам в будущем. У нас все еще есть Лига чемпионов.

Положение Зидана? Я не большой сторонник перемен. Мы первые, кто встанет на его защиту», – сказал Рамос.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).