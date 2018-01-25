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Рамос: «Вылет из Кубка Испании – это настоящий провал»

25 января 2018, 10:42
7

Капитан «Реала» Серхио Рамос назвал вылет команды из Кубка Испании на стадии 1/4 финала настоящим провалом.

«Вылет из Кубка Испании – это настоящий провал. Настали трудные времена, но мы должны сплотиться на этой волне как можно сильнее и ни в коем случае не махать рукой на сезон. Нужно достойно доиграть его. Мы должны учиться на своих ошибках.

Мы все несем ответственность за результат. Надеюсь, что и такой опыт пригодится нам в будущем. У нас все еще есть Лига чемпионов.

Положение Зидана? Я не большой сторонник перемен. Мы первые, кто встанет на его защиту», – сказал Рамос.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» – «Леганес» завершился со счетом 1:2 (первый матч – 1:0).

Источник: Marca
Испания. Кубок Реал Рамос Серхио Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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de bruyne
1516867215
Если еще 4 место потерять... и разгром от Псж получите с такой игрой... роналду бензема они ненужные игроки бэйла хают бэйл старается он проста тени у роналду на него нужно играть... защита тоже дно... на месте реала продать роналду бензема варан навас... купить де хея дибалу кавани и дави луиса...
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King_-666
1516868989
Настоящий капитан!
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Munez89
1516870524
Слова достойные уважения, Рамос настоящий капитан и лидер Реала, не только на поле, но и за его пределами!
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zigbert
1516871054
Неудачи преследуют Реал по пятам,хотя кубок Испании не такое уж рейтинговое событие.Игроки в лице Рамоса поддерживают Зидана и хотят доказать это результатом.
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Alex3920486
1516872792
ПСЖ - разует Реал, 3:1..
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Sterh
1516885917
Вылет полностью вина Зидана и высокомерия королевского клуба. Решили выпустить полу-второй состав. Ну и получите)
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