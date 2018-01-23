Азар: «Челси» отправится на матч с «Арсеналом» за победой»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем 1/2 финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

«Это полуфинал, и мы, несомненно, отправимся туда за победой. В матче с «Арсеналом» неправильно думать об обороне, потому что нам необходимо забивать голы.

Увидим, какой будет состав. Возможно, тренер заменит некоторых игроков. Мы хотим выигрывать трофеи, и Кубок лиги – хороший трофей.

Большие матчи – особые, ты знаешь, что все их смотрят, и наши болельщики хотят, чтобы «Челси» вышел в финал. Это хороший стадион, и во время подобных игр хочется блистать», – сказал Азар.

Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 24 января, в 23:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.