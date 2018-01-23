Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар: «Челси» отправится на матч с «Арсеналом» за победой»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем 1/2 финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

    «Это полуфинал, и мы, несомненно, отправимся туда за победой. В матче с «Арсеналом» неправильно думать об обороне, потому что нам необходимо забивать голы.

    Увидим, какой будет состав. Возможно, тренер заменит некоторых игроков. Мы хотим выигрывать трофеи, и Кубок лиги – хороший трофей.

    Большие матчи – особые, ты знаешь, что все их смотрят, и наши болельщики хотят, чтобы «Челси» вышел в финал. Это хороший стадион, и во время подобных игр хочется блистать», – сказал Азар.

    Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 24 января, в 23:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 января 2018, 13:18

      Удачи Челси!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 января 2018, 12:50

      надеемся на победу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 января 2018, 12:42

      на это и будем смотреть!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11