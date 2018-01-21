Габулов проводит дебютный матч за «Брюгге»

Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Бельгии против «Антверпена» (0:0, первый тайм).

Это дебютный матч россиянина за бельгийскую команду. Напомним, что Габулов перешел в «Брюгге» в начале января из тульского «Арсенала», контракт игрока с клубом рассчитан на 1,5 года.