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    Габулов проводит дебютный матч за «Брюгге»

    Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Бельгии против «Антверпена» (0:0, первый тайм).

    Это дебютный матч россиянина за бельгийскую команду. Напомним, что Габулов перешел в «Брюгге» в начале января из тульского «Арсенала», контракт игрока с клубом рассчитан на 1,5 года.

    Источник: ФК «Брюгге»

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    21.01.2018 16:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 января 2018, 22:02

      Какие 0:0 первый тайм? ?????? ВЫ ПЬЯНЫЕ ЧТО ЛИ 2:0 УЖЕ В ПЕРВОМ БЫЛО


      БЕСИТЕ

      0
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > Axe111 21 января 2018, 22:18

      На момент публикации новости было 0:0. Бомбардир, конечно, часто лажает, но не сейчас

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 января 2018, 18:57

      2-2 сыграли, Брюгге на последних минутах 2 гола забил.
      Ну что ж, один тайм на ноль отыграл Габулов - уже неплохо) по сравнению с первым таймом прогресс есть.

      3
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 21 января 2018, 18:19

      Первым же ударом пропустил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 января 2018, 17:57

      Удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 21 января 2018, 17:44

      Успеха!

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      Рейтинг: +1423

      Parham 21 января 2018, 17:12

      И уже пропустил!!!

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Parham 21 января 2018, 17:14

      А вот и второй в раздевалку!!!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Parham 21 января 2018, 17:20

      Защита у Брюгги просто как проходной двор. Оба гола на совести защитников.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 января 2018, 17:01

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 января 2018, 16:39

      Удачного дебюта, Владимир!

      1
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      Рейтинг: +301

      23igkra 21 января 2018, 16:38

      С почином

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