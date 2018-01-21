Габулов проводит дебютный матч за «Брюгге»

Какие 0:0 первый тайм? ?????? ВЫ ПЬЯНЫЕ ЧТО ЛИ 2:0 УЖЕ В ПЕРВОМ БЫЛО
БЕСИТЕ
Вратарь «Брюгге» Владимир Габулов вышел в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата Бельгии против «Антверпена» (0:0, первый тайм).
Это дебютный матч россиянина за бельгийскую команду. Напомним, что Габулов перешел в «Брюгге» в начале января из тульского «Арсенала», контракт игрока с клубом рассчитан на 1,5 года.
Hier zijn jullie Brugse XI voor #AntClu! #OneTeam pic.twitter.com/VuA4fiM8cS— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 21 января 2018 г.