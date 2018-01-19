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  • «МЮ» потратит 400 миллионов на Роналду. «Спартак» нашел замену Джикии. Дайджест событий дня

«МЮ» потратит 400 миллионов на Роналду. «Спартак» нашел замену Джикии. Дайджест событий дня

19 января 2018, 20:56
4

В «Зенит» может перебраться полузащитник «Аякса».

«Спартак» может приобрести Беляева на замену Джикии.

Промесом заинтересовались в «Саутгемптоне».

«Боруссия» не планирует покупать Смолова.

Шатов может перейти в «Локомотив» взамен Тарасову.

«Бавария» представила своего нового игрока – Горецку.

«Барселона» прописала большую сумму отступных в новом контракте Серхи Роберто.

«МЮ» определился с суммой для покупки Роналду.

«Ман Сити» рассматривает возможность прибретения Гризманна.

Пеле потерял сознание и был госпитализирован. Но позже новость опровергли.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Бубновский
1516391386
....пхххх!!!!...я такого смешного дайджеста еще не читывааал!!!!))))...даже не знаю, смеяться или просто игнорировать
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макс438
1516402144
Пора ему валить из Реала, но врядли это будет манчестер
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AEerr
1516406201
интересные новости!
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igormaddog
1516425079
А Бузова в Ахмат уйдет!Кадыров его любит!
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