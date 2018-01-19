«МЮ» потратит 400 миллионов на Роналду. «Спартак» нашел замену Джикии. Дайджест событий дня

В «Зенит» может перебраться полузащитник «Аякса».

«Спартак» может приобрести Беляева на замену Джикии.

Промесом заинтересовались в «Саутгемптоне».

«Боруссия» не планирует покупать Смолова.

Шатов может перейти в «Локомотив» взамен Тарасову.

«Бавария» представила своего нового игрока – Горецку.

«Барселона» прописала большую сумму отступных в новом контракте Серхи Роберто.

«МЮ» определился с суммой для покупки Роналду.

«Ман Сити» рассматривает возможность прибретения Гризманна.

Пеле потерял сознание и был госпитализирован. Но позже новость опровергли.