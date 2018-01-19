«МЮ» потратит 400 миллионов на Роналду. «Спартак» нашел замену Джикии. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2018 20:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 января 2018, 08:11

      А Бузова в Ахмат уйдет!Кадыров его любит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 20 января 2018, 02:56

      интересные новости!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 20 января 2018, 01:49

      Пора ему валить из Реала, но врядли это будет манчестер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 22:49

      ....пхххх!!!!...я такого смешного дайджеста еще не читывааал!!!!))))...даже не знаю, смеяться или просто игнорировать

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