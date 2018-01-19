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    Друг Пеле опроверг информацию о том, что бразилец лег в больницу с истощением

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на Mirror писал о том, что экс-нападающий сборной Бразилии Пеле был доставлен в больницу из-за сильного истощения.

    «Не знаю, кто придумал эту новость. Пеле полетел в Рио-де-Жанейро. Перелет был тяжелым, но плохо ему не было.

    Он дома и занимается физиотерапией», – прокомментировал ситуацию Хосе Форнос Родригес, друг и советник трехкратного чемпиона мира.

    1 декабря 2017 года Пеле посетил жеребьевку финальной части ЧМ-2018 в Москве.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.01.2018 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 23:04

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