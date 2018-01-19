Друг Пеле опроверг информацию о том, что бразилец лег в больницу с истощением

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на Mirror писал о том, что экс-нападающий сборной Бразилии Пеле был доставлен в больницу из-за сильного истощения.

«Не знаю, кто придумал эту новость. Пеле полетел в Рио-де-Жанейро. Перелет был тяжелым, но плохо ему не было.

Он дома и занимается физиотерапией», – прокомментировал ситуацию Хосе Форнос Родригес, друг и советник трехкратного чемпиона мира.

1 декабря 2017 года Пеле посетил жеребьевку финальной части ЧМ-2018 в Москве.