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    Беляев может заменить в «Спартаке» травмированного Джикию

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может стать игроком «Спартака». Московский клуб рассматривает 26-летнего россиянина в качестве замены Георгия Джикии, который из-за травмы крестообразной связки колена выбыл на длительный срок и может пропустить ЧМ-2018.

    На Беляева также претендует «Зенит». За игрока петербуржцы готовы предложить защитника Ивана Новосельцева и денежную сумму.

    В нынешнем сезоне Беляев провел в РФПЛ 18 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФАН

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    19.01.2018 13:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +30

      Yordan Lechkov 20 января 2018, 07:09

      Давай в спартак,хоть игграть будет,а в зене так же новосельцевым станет,посидит пару сезонов и все конец карьере,новосельцев даром никому не нужен

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 00:57

      На сегодня замена конечно неравноценная, но его характеризуют как перспективного игрочка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 18:55

      не очень что-то хочется такой замены Джикии но если уж подпишут что поделаешь, посмотрим.

      4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 января 2018, 17:37

      Последний шанс для Беляша .

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Кlaksvikar Ittrotarselag 19 января 2018, 19:14

      Про беляши - это расизм?
      Или патриотизм?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > subbotaspartak 19 января 2018, 22:46

      Посмеялся)))

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 января 2018, 17:06

      меня вот удивляет тётя зина везде как портянку носит этого Новосельцева и всем предлагает что бы взяли и чаевые вместе с ним не ну смехота

      7
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 января 2018, 17:05

      А что у Арсенала много хороших игроков, чтобы раздавать в другие клубы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 19 января 2018, 15:07

      Аккуратнее с шоколадками)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 января 2018, 14:45

      Русский защитник, сразу проявится возможность ротации, плюс Спартак играет в 3 турнирах, так что было бы не плохо иметь кого то Русского

      2
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      Рейтинг: +249

      selkoka 19 января 2018, 14:20

      Ну не знаю.... Будет примерно тот же Кутепов по уровню. А с учетом нового иностранного защитника и Таски с Боккетти.....Вопрос один: зачем?

      1
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      Рейтинг: +1897

      Aston > selkoka 19 января 2018, 22:47

      Ответ еще проще:лимит

      -2
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      Рейтинг: +249

      selkoka > Aston 20 января 2018, 13:38

      А что, у нас такие проблемы с лимитом??? Даже если два иностранца в центре обороны. Селихов, Комбаров, Ещенко, Глушаковв, Зобнин основные. Плюс в ротации Самедов, Кутепов. А уж дальше лучше из дубля кого-то приглашать, типа Давыдова, Рассказова, Бакаева или Тимофеева

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 января 2018, 14:14

      на Новосельцева...... вспомнили ....... он там еще в шоколадку от пляжей и отдыха не превратился?

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