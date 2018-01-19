Беляев может заменить в «Спартаке» травмированного Джикию

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может стать игроком «Спартака». Московский клуб рассматривает 26-летнего россиянина в качестве замены Георгия Джикии, который из-за травмы крестообразной связки колена выбыл на длительный срок и может пропустить ЧМ-2018.

На Беляева также претендует «Зенит». За игрока петербуржцы готовы предложить защитника Ивана Новосельцева и денежную сумму.

В нынешнем сезоне Беляев провел в РФПЛ 18 матчей, в которых забил один гол.