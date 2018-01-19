Горецка – игрок «Баварии»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка стал игроком «Баварии». К новой команде 22-летний немец присоединится летом.

Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

За «Шальке-04» Горецка выступал с 2013 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в Бундеслиге восемь матчей, в которых забил четыре гола.