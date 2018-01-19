Горецка – игрок «Баварии»

Бавария верна себе- собирает все сливки в германии...
Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка стал игроком «Баварии». К новой команде 22-летний немец присоединится летом.
Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.
За «Шальке-04» Горецка выступал с 2013 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел в Бундеслиге восемь матчей, в которых забил четыре гола.
Presseerklärung: #FCBayern verpflichtet Nationalspieler Leon #Goretzka.— FC Bayern München (@FCBayern) 19 января 2018 г.
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