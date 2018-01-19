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    Горецка – игрок «Баварии»

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка стал игроком «Баварии». К новой команде 22-летний немец присоединится летом.

    Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    За «Шальке-04» Горецка выступал с 2013 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел в Бундеслиге восемь матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.01.2018 14:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 января 2018, 19:44

      Бавария верна себе- собирает все сливки в германии...

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > mihail200606 20 января 2018, 10:16

      И правильно делает. Офигенная тактика, Юве недалёк от этого)

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 19 января 2018, 18:21

      Г н и д а ты Горецка Бавария г а н д о н ы они тебе крапаль будут платить и дресировать

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 января 2018, 15:20

      еще один предатель,как и Нойер!сколько можно уже,весь чемпионат скупают...)

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > KingRey21 19 января 2018, 15:27

      Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Не доводилось про такое слышать? И кстати, менеджмент Баварии опять на высоте - бесплатно приобрели молодого перспективного игрока!

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > zatonn 19 января 2018, 20:09

      можно уйти в любой другой супер клуб Европы,а не к одному из главных конкурентов в истории!

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > borusse 19 января 2018, 22:39

      конечно хорошее,один из главных проспектов немецкого футбола,на ряду с Сане!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 15:17

      ну как всегда как появляется перспективный игрок то бавария сразу же забирает его к себе ! Никакой интриги в бундеслиге. горецка добро пожаловать на скамейку запасных !

      2
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      Рейтинг: +122

      alexeyyankin777 19 января 2018, 15:16

      Кто бы сомневался :) Это было дело времени...

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 19 января 2018, 15:06

      Неплохое приобретение

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 19 января 2018, 14:19

      Отличный игрок ! Да ещё и за бесплатно

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 января 2018, 14:16

      На месте Шалке отправил бы его в дубль, или вообще запретил бы тренироваться. А на счет Баварии молодцы за бесплатно сделали топовое усиление

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2018, 14:02

      Прекрасная новость!

      2
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